Associazione Ornitologica Centro Sicilia San Cataldo: risultato importante al 70esimo campionato mondiale

Importante risultato ottenuto alla mostra d’Oltremare di Napoli per il 70esimo campionato mondiale di ornitologia svoltosi dal 16 al 22 gennaio, dove hanno partecipato i seguenti soci dell’Associazione Ornitologica Centro Sicilia di San Cataldo: Silvio Abbate, Paolo Panzarella, Rosario Ferraro e i premiati Cataldo Orlando (3 posto canarini di colore mutazione Satinè giallo), Ignazio Raimondi ( 2 e 3 posto nella categoria canarini di colore satinè bianco e nero opale bianco); e il deliano Rino Bancheri (primo posto categoria canarini di colore agata opale mosaico giallo).

Per Rino Bancheri e Ignazio Raimondi, questi risultati non sono una novità ma una riconferma che li vede già vincitori da diversi anni nelle competizioni nazionali, internazionali e mondiali. Gli ultimi risultati ottenuti sono l’ennesima conferma dell’ottimo lavoro svolto da parte dell’AOCS, la quale non si distingue solo dal punto di vista espositivo, ma anche dal punto di vista formativo.

Infatti, già nel 2020 a Parma sono stati selezionati i soci fondatori Ignazio Raimondi e Gaetano Vecchio per partecipare al corso di allievi giudici (gli unici nella provincia di Caltanissetta). Risultati importanti per un associazione nata solamente nel 2013, che a breve proporrà la sua 3* mostra ornitologica nazionale, in onore dei 10 anni dalla sua fondazione.