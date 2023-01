10 semplici strategie per avere più follower su Instagram

Ci sono diversi motivi per cui è importante aumentare il numero di follower su Instagram. Innanzitutto, più follower significa maggiore visibilità per il tuo brand e il tuo profilo.

Se usato correttamente, Instagram può essere un potente strumento di marketing che può aiutarti ad acquisire nuovi clienti e generare leads.

Purtroppo, non tutti i metodi sono efficaci. Una delle cose da considerare quando si valuta se una strategia è efficace o meno è se aumenterà il numero di follower reali ed attivi.

Rivolgersi ad agenzie specializzate per l’acquisto follower Instagram in questo tipo di marketing è un buon modo per assicurarsi che questo accada. Il referral marketing resta un altro dei metodi più efficaci per aumentare il numero di follower su Instagram.

Quali sono quindi le migliori strategie per aumentare i follower su Instagram?

Conoscere gli obiettivi è il primo passo per aumentare i follower su Instagram.

Dopodiché, c’è una serie di strategie che si possono utilizzare per raggiungere tali obiettivi.

Ad esempio, è importante pubblicare contenuti di alta qualità e coinvolgenti, seguire gli utenti giusti, interagire con gli altri utenti e partecipare alle conversazioni in corso.

Inoltre, si dovrebbe sfruttare al meglio le funzionalità di Instagram, come le storie e i post in evidenza, per raggiungere il maggior numero possibile di utenti.

1. Utilizzare gli hashtag giusti

Gli hashtag sono una parte importante della crescita di qualsiasi account Instagram, ma è importante sceglierli con estrema attenzione.

Gli hashtag possono aumentare la visibilità dei tuoi contenuti, ma se scelti male possono anche attirare le persone sbagliate.

La lettura di una guida può aiutarti a comprendere quali sono gli hashtag più adatti ai tuoi contenuti e come utilizzarli al meglio per la crescita del tuo account.

Hashtag più rilevanti

Ci sono diversi modi per usare gli hashtag su Instagram per aumentare il numero di followers.

Innanzitutto, è importante usare gli hashtag più rilevanti per taggare le vostre foto in modo che possano essere facilmente trovate dagli utenti di Instagram.

In secondo luogo, quando si utilizza un hashtag popolare, ci sarà molta concorrenza ma questo renderà la vostra foto visibile agli occhi di molte persone. Infine, è anche possibile utilizzare gli hashtag più rilevanti per aumentare i followers su Instagram.

2. Utilizzare filtri di alta qualità

I filtri di Instagram sono un ottimo modo per migliorare l’immagine del tuo marchio e renderlo più attraente per i follower.

Scegli con cura i filtri che utilizzerai e assicurati che siano in linea con il tono e lo stile del tuo brand. E cerca di non cambiarli troppo in fretta. Ricorda, l’obiettivo è quello di catturare l’attenzione dei follower e non di allontanarli.

3. Scegliere il giorno e l’ora giusti per postare

Quando si tratta di aumentare il numero di follower su Instagram, pubblicare al mattino o in un orario dove le persone utilizzano di più i social è la strategia migliore.

Questo perché gli utenti sono generalmente più attivi durante queste ore e quindi è più probabile che vedano i tuoi post. Non devi documentare ogni momento della giornata, cerca di essere sempre pronto a cogliere dei momenti importanti.

4. Individua il target giusto

Individuare il target giusto è una delle chiavi per aumentare il numero di follower su Instagram. Pubblicando in modo coerente, almeno una volta al giorno, sarai in grado di raggiungere un pubblico più ampio, però del tuo target d’interesse.

Prova video, video in diretta e storie per coinvolgere meglio il tuo pubblico. Studia e usa hashtag di qualità che descrivono bene i tuoi contenuti. Collabora con gli altri utenti di Instagram per espandere la tua pagina e creare un pubblico interessato.

5. Sii attivo e costante

Per aumentare il numero di follower su Instagram, è importante pubblicare contenuti in modo coerente. Ciò significa che dovresti pubblicare almeno una volta al giorno per mantenere una buona reputazione.

Inoltre, dovresti provare video, video in diretta e storie per far conoscere il tuo contenuto ai tuoi fans.

Condividendo anche contenuti generati dagli altri utenti, puoi aumentare il valore del tuo contenuto. Infine, collaborando con altri influencer e marchi, puoi creare contenuti che siano apprezzati da tutti.

6. Geolocalizzare i post

Geolocalizzare la posizione dei post di Instagram è un ottimo modo per aumentare il numero di persone che vedono il post.

Tagganndo la posizione delle foto e dei video su Instagram aiuta anche a renderli visibili nella sezione Esplora e nelle Storie in base alla località.

I geotag possono anche essere utilizzati per migliorare il ROI dell’attività locale. Utilizzando lo sticker della posizione, gli utenti locali vedranno anche i vostri contenuti quando cercano quella particolare posizione.

7. Sfruttare gli strumenti creativi di Instagram

Gli strumenti creativi di Instagram, come i filtri e la funzione di editing, possono essere utilizzati per dare un “effetto wow” alle tue foto e renderle più accattivanti.

I filtri dovrebbero essere usati in modo opportuno per esaltare i colori o il soggetto, senza dimenticare l’obiettivo. Usa la creatività a tuo favore per rendere il tuo profilo originale per i tuoi follower.

8. Utilizzare le storie in evidenza

Le storie in evidenza di Instagram sono un modo efficace per raccontare la storia del vostro profilo e della vostra attività.

Possono essere organizzate in modo da rendere più facile la lettura e la fruizione, quindi è importante utilizzarle nel modo giusto.

Le storie possono anche essere utilizzate per promuovere i prodotti tramite le funzioni Swipe up e Swipe left, quindi è importante sfruttarle al meglio.

Utilizzare le storie in maniera creativa può anche aiutare a veicolare traffico al vostro profilo, quindi sperimentare con diverse idee per trovare ciò che funziona meglio per voi.

9. Seguire tendenze e ricorrenze

Condividere foto e contenuti interessanti negli orari giusti è la mossa vincente per ottenere maggiori follower su Instagram.

Pubblicare alle 5 del mattino ti assicura poche opportunità di visualizzazione; meglio quindi preferire orari più sociali come la sera tardi o durante il fine settimana.

Si deve essere continuamente aggiornato sulle novità e sugli argomenti che interessano i propri follower. Si devono rispettare le norme di etica e di condotta sociale e non pubblicare contenuti che potrebbero essere offensivi o dannosi.

10. Programmare una diretta su Instagram

Programmare una live su Instagram è un ottimo modo per coinvolgere i follower e aumentare il numero di visualizzazioni dei video.

IMAGE: https://drive.google.com/file/d/1eSvxtAsAln2JHcPyjQj6t1Hkv3jdOvMj/view?usp=share_link

Prima di realizzare una live, tuttavia, è necessario indagare sulle domande o sugli argomenti di maggiore interesse, perché questo aiuterà a rendere la diretta interessante e coinvolgente.

Qualsiasi argomento possa essere trattato in una diretta live, è bene scegliere con cura gli argomenti da trattare.

10 semplici strategie per avere più follower su Instagram conclusioni

Seguire persone che hanno successo aiuta ad aumentare il proprio successo. Queste persone sono generalmente più attive e coinvolte, quindi è importante seguirle per vedere cosa condividono e come interagiscono con gli altri.

Creare engagement significa condividere contenuti e opinioni utili con le persone che si seguono. Questo può essere fatto in molti modi, ad esempio, rispondendo alle domande o commentando i post degli altri. Condividere contenuti e opinioni utili aumenta il successo dell’altro.

Utilizza strumenti validi, per acquistare online follower reali e attivi, capaci di rendere più autorevole la tua pagina e segui i nostri consigli. Renderai la tua pagina sempre migliore e di successo.