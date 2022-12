Uganda, uomo con 102 figli chiede alle sue 12 mogli di prendere la pillola

Ha 12 mogli, 102 figli e anche 568 nipoti. Ma adesso non riesce più a gestire questa prole così numerosa ma per non rinunciare comunque alla sua vita sessuale ha chiesto alle sue consorti di prendere la pillola anticoncezionale. Sta facendo il giro del mondo la storia del 67enne Musa Hasahya, 67 anni, che vive in Uganda. “Non posso più tollerare di avere figli a causa delle risorse limitate. Per questo ho consigliato a tutte le mie mogli in età fertile di ricorrere alla pianificazione familiare”, ha detto alla stampa locale, come riporta il Daily Mail.

L’uomo ha anche dato un suggerimento a coloro che volessero diventare poligami come lui. “Scoraggio coloro che desiderano sposare più di quattro mogli a non farlo perché le cose non vanno bene”, ha sostenuto l’uomo che vive in un complesso con 12 stanze da letto. Hasahya ha sposato la sua prima moglie Hanifa nel 1971, all’età di 16 anni, dopo aver lasciato la scuola, ed è diventato papà per la prima volta due anni dopo, quando lei ha dato alla luce una figlia. Adesso racconta che pur riuscendo a distinguere i suoi figli e nipoti, non li conosce tutti per nome.

In qualità di presidente del villaggio e di uomo d’affari, dice di aver deciso di allargare la famiglia perché aveva i soldi e la terra. “Poiché ero in grado di guadagnare qualcosa, ho deciso di allargare la mia famiglia sposando altre donne. Mi sono assicurato che venissero fornite delle zappe a ciascuna di loro per coltivare la terra e produrre cibo sufficiente a sostenere la famiglia, dato che il terreno è fertile”, ha dichiarato. Tuttavia, ora non ce la fa più a sostenere tutta la famiglia e chiede aiuto al governo, dicendo che sta lottando per educare tutti i suoi figli.