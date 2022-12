Sommatino. Contributo regionale di 64 mila euro per contrastare emergenza bollette

SOMMATINO. La Regione Siciliana ha assegnato al Comune di Sommatino un contributo di € 64.417,67 destinati a contrastare gli effetti derivanti dall’ “emergenza bollette” ed a garantire la continuità dei servizi erogati ai Cittadini. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Letizia.

Si tratta, in un periodo di crisi legata al caro bollette, di una boccata d’ossigeno della quale, grazie a tale contributo, potrà usufruire la comunità sommatinese nel contesto di un problema come il caro bollette la cui emergenza continua purtroppo ad incidere non poco sulle dinamiche economiche di intere comunità.