Sicilia, nonno “spaccio”: 63enne arrestato per detenzione di cocaina

I carabinieri della tenenza di Floridia hanno arrestato un 63enne siracusano, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari, nel corso di una attività di polizia giudiziaria, hanno perquisito l’uomo trovandolo in possesso di circa 21 grammi di cocaina, contenuta all’interno di un involucro in plastica, nonché di una somma di denaro ritenuta provento dell’illecita attività.

La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati posti sotto sequestro. L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria aretusea.