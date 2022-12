Sicilia hub energetico di tutta Europa. Soddisfazione dell’on.Catania al governo Meloni

Da vicepresidente della Commissione Attività Produttive dell’Assemblea Regionale Siciliana, con competenze nel settore energetico, esprimo soddisfazione e faccio un plauso al Governo di Giorgia Meloni per l”importante traguardo raggiunto sul piano energetico.Diventa strategico, infatti, per le prospettive future il “Via libera” della European Commission per il nuovo elettrodotto sottomarino tra Italia e Tunisia che sarà realizzato da Terna SpA e STEG Tunisie.Un ulteriore passo determinante che renderà l’Italia l’hub energetico di tutta Europa, rafforzandone la sicurezza energetica e l’autosufficienza energetica che, ricordo, significa riduzione dei costi per famiglie ed imprese.Questo importante risultato contribuirà, in maniera significativa, a restituire anche un ruolo centrale sul piano geopolitico alla nostra Sicilia.(Il Deputato ARS – Gruppo FdI On. Giuseppe Catania)