Sicilia, donna di 29 anni trucidata a coltellate: il marito 63enne portato in caserma

Una donna e’ stata uccisa in provincia di Trapani. E’ accaduto a Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano. La vittima e’ Maria Amatuzzo e aveva 29 anni. E’ stata uccisa a coltellate nella sua abitazione, in via Cassiopea. Il marito e’ stato condotto dai carabinieri del Comando provinciale di Trapani in caserma dove viene interrogato.

Una furia omicida si sarebbe abbattuta sulla giovane madre di due gemelline. L’ennesimo femminicidio, commesso alla vigilia di Natale. La donna e’ stata colpita da un’arma da taglio, a quanto pare un grosso coltello. Sul posto i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte della 29enne, e i carabinieri per delimitare l’area attorno all’abitazione e compiere i rilievi nel luogo del delitto, la casa della coppia.

Sotto interrogatorio il marito, molto piu’ grande di lei, un 63enne, che, portato in caserma, e’ sottoposto alle domande degli inquirenti e del pm.