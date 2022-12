Sicilia, controlli in sala scommesse dell’agrigentino: maxi multa da 51mila euro

Maxi multa da 51mila euro per una sala scommesse a Ribera nell’Agrigentino. I poliziotti del commissariato di Sciacca, in collaborazione con i funzionari dei Monopoli di Stato hanno accertato violazioni inerenti il corretto svolgimento di giochi e scommesse on line.

L’accesso ispettivo è stato effettuato nell’ambito di una serie di controlli eseguiti tra martedì e mercoledì scorsi insieme ai poliziotti del reparto Prevenzione crimine di Palermo e della Polizia stradale di AGRIGENTO.

Complessivamente sono state fermate e controllate 275 persone e 99 auto, sono state elevate 10 sanzioni per violazione al Codice della strada, e 5 veicoli sono stati posti sotto sequestro amministrativo. Oltre alla sala scommesse sono stati controllati altri 6 esercizi commerciali di somministrazione e vendita di alimenti e bevande.