Sicilia, bar covo di… liti nel siracusano: disposta chiusura per 15 giorni

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Noto hanno dato esecuzione, sulla base di quanto previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, alla sospensione per 15 giorni di un bar di Noto. Nello specifico, i militari nell’ultimo periodo erano intervenuti in diverse occasioni poiché si erano verificate liti tra gli avventori, verosimilmente dovute all’abuso di alcool, e che in qualche occasione erano degenerate determinando il danneggiamento degli arredi esterni di un’attività confinante e di veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Nel corso dei controlli è stata accertata anche la presenza nel bar di soggetti con precedenti di polizia. I Carabinieri hanno quindi avanzato e ottenuto dal Questore di SIRACUSA la sospensione temporanea dell’attività.