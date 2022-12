San Cataldo. Vandalizzata casa di Babbo Natale, ma gli amministratori la fanno tornare funzionale a tempo record

SAN CATALDO. “Anche a Natale non manca la stoltezza vergognosa e meschina di persone VILI ed INCIVILI che vandalizzano ferocemente la “casa di Babbo Natale” della nostra città a scapito della felicità dei più piccoli e di tutta l’intera comunità! Stamattina con enorme amarezza, delusione, sconcerto e sconforto apprendiamo dell’atto vandalico che non rimarrà impunito posto che e’ stato denunciato e si sono attivate tutte le procedure dovute ( comprese la visione delle registrazioni delle telecamere)”.

Questo l’amaro commento degli amministratori sancataldesi dopo il raid vandalico alla casa di Babbo Natale che si trova proprio davanti il palazzo comunale.

L’amministrazione comunale ha comunque voluto rincuorare bambini , ragazzi e famiglie tutte che sono stati subito ricomprati gli addobbi e riallestita la casetta per garantire gli eventi dei prossimi giorni , la casa di babbo natale esiste e accoglierà tutti nei prossimi giorni.

Grazie a chi oggi ci ha sostenuto ed ha lavorato incessantemente tutto il giorno con amorevole passione per Anche il sindaco Gioacchino Comparato ha espresso grande rammarico per quanto accaduto questa notte alla Casa di Babbo Natale allestita di fronte al palazzo comunale.

“Abbiamo lavorato tanto per rendere magico e indimenticabile questo Natale dopo gli ultimi anni di stop, e non lasceremo che un atto vandalico freni la nostra voglia di vivere “Tutto un altro Natale”. Un ringraziamento speciale va all’Assessore Marianna Guttilla, che si è adoperata fin da subito per far sì che la casa di Babbo Natale sia di nuovo pronta e funzionante entro il 23 dicembre”.