San Cataldo. Convocato Consiglio comunale per il 15 dicembre alle ore 18

SAN CATALDO. Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Romeo Bonsignore in seduta ordinaria, per il giorno 15 Dicembre alle ore 18:00 presso l’Aula consiliare sala “Senatore Giuseppe Alessi”, al primo piano del Palazzo Comunale, per trattare i punti di cui all’Ordine del Giorno di seguito riportato:

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI (168)

2. INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA” RETE IDRICA, FOGNARIA, NUMERAZIONE CIVICA PER LA ZONA FORTEMENTE ANTROPIZZATA POSTA A VALLE DI MONTE BABAURRA.

3. INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA” PER INFILTRAZIONI SU PROPRIETA’ PRIVATA DERIVANTE DAL MARCIAPIEDE PUBBLICO SITO IN VIA PRINCIPE LANZA DI SCALEA.

4. INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEI CONSIGLIERI NAROV. – SORCE- MANGIONEMODAFFARI- APRILE- PIRRELLO PER LA CHIUSURA DELLA SCUOLAL.CAPUANA, PRIMO CIRCOLO DIDATTICO “DE AMICIS”.

5. INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA” PER L’INTITOLAZIONE STRADA COMUNALE GIA’ EX S.P. 6 A ” LEONARDO SCIASCIA” – DALL’ABITATO CITTADINO VERSO LO SCALO FERROVIARIO DI SAN CATALDO E SINO AL CONFINE COMUNALE.

6. INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO “RIPRENDIAMOCI LA CITTA” PER LA REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE – RIPETITORE- IN EDIFICIO SITO IN VIA DON BOSCO POSTO IN PROSSIMITA’ DELL’ORATORIO SALESIANO, DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN FILIPPO NERI E LA SCUOLA MEDIA PAOLO BALSAMO.

7. MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE “RIPRENDIAMOCI LA CITTA'” SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSERIMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI – ART. 38 COMMA 6 L.N.120/2020 DEL 11/09/2020.

8. MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DEI CONSIGLIERI COMUMNALI DEL GRUPPO “PARTITO DEMOCRATICO”: CAMMARATA, IMERA E DEL GRUPPO ” LE SPIGHE”: LUPICA, FULCO, EMMA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SUL PARCO ACHILLE CARUSI.

9. MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE “RIPRENDIAMOCI LA CITTA'” SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 142 DEL 26/10/2022 AVENTE AD OGGETTO: “SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE ASEGUITO DI SINISTRI”.

10. PROPOSTA A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE “RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ “ DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEI SOLI ATTI DELIBERATI IN OCCASIONE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/10/2022 PER CUI È STATO NECESSARIO L’INTERVENTO DI FUNZIONARI O REVISORI DEI CONTI PRESENTI IN REMOTO

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.154 IN DATA23/11/2022 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART.175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000. 12. RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N° 159 DEL 5.12.2022 AVENTE AD OGGETTO

“PROPOSTA DI VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO FINANZIARIO2022/2024 (ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000) – RELATIVA A CONTRIBUTO REGIONALE ALUNNI PENDOLARI.”

13. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT. E), DEL D. LGS. N. 267/2000. CREDITORE ATO CL1 CALTANISSETTA: CONGUAGLIO COSTI DI FUNZIONAMENTO 1° SEMESTRE 2018.

14. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT. E), DEL D. LGS. N° 267/2000. CREDITORE ATO CL1 CALTANISSETTA: PAGAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO 2^ SEMESTRALITÀ 2018.

15. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT. E), DEL D. LGS. N. 267/2000. CREDITORE ATO CL1 CALTANISSETTA: CONGUAGLIO COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018 DOPO APPROVAZIONE DI BILANCIO ATO CL1.