Programmi per la fatturazione elettronica: come funzionano, a chi servono

Nel nostro Paese vige l’obbligo di fatturazione elettronica. Dal 1° luglio 2022 anche i contribuenti forfettari hanno questo obbligo, se gli introiti annuali superano i 25.000 euro. La norma è entrata a regime il 1° ottobre 2022, dopo un breve periodo di regime transitorio. Quindi a oggi la stragrande maggioranza delle attività imprenditoriali italiane ha l’obbligo di produrre fatture elettroniche, tramite gli strumenti disponibili.

Perché usare un programma per la fatturazione elettronica

Esistono diverse soluzioni per la compilazione di fatture elettroniche. Ricordiamo che non si tratta semplicemente di fatture emesse attraverso sistemi digitali; una fattura elettronica deve essere prodotta in uno specifico formato e inviata attraverso un sistema messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Risulta quindi essere un documento perfettamente tracciabile e verificabile, il modo più rapido per produrlo consiste nello sfruttare appositi software. Le caratteristiche che dovrebbe avere il miglior programma per le fatture elettroniche sono varie, a partire dalla facilità di utilizzo e dalla possibilità di automatizzare alcuni dei processi correlati alla produzione di fatture.

Più veloci e con meno errori

Questo è ciò che consente di fare un programma per la fatturazione elettronica: compilare fatture in tempi ridotti, senza errori e introducendo una buona dose di automatizzazione. In pratica avendo a disposizione un software di questo genere il professionista o l’imprenditore possono predisporre un database con i clienti, in modo che i campi che li riguardano si compilino con un semplice click del mouse. I dati sono acquisiti automaticamente, cosa che riduce ovviamente anche le possibilità di errore nella compilazione di una fattura. Un’altra importante funzione riguarda l’invio delle fatture; ricordiamo infatti che questi documenti devono essere inviati al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. I software evoluti oggi disponibili si occupano in automatico anche di questa funzione, reinviando più volte le fatture nel caso ciò fosse necessario. Non solo, è possibile attivare delle funzioni che consentono di inviare solleciti in caso di ritardati pagamenti, di gestire anche le fatture in entrata, di predisporre scadenze di pagamento personalizzate.

Software per lo studio del commercialista

I programmi per la fatturazione elettronica oggi disponibili possono essere utilizzati anche direttamente dagli studi dei commercialisti. Nel medesimo ambiente il commercialista controlla le fatture emesse e ricevute dai clienti ed effettua la registrazione contabile. Contemporaneamente offre ai propri clienti la possibilità di sfruttare un software sul cloud tramite il quale gestire completamente la fatturazione elettronica, importare le fatture di acquisto, monitorare il business, consegnare le fatture emesse e ricevute al proprio commercialista. In sostanza l’intero processo di fatturazione, dalla compilazione del documento, al suo invio, alla consegna allo studio del commercialista, avviene attraverso un singolo software. Il tutto si può così svolgere in modo più rapido, efficiente ed evitando inutili ritardi ed errori. Soluzioni di questo tipo sono oggi disponibili sia per le grandi realtà che per la piccola ditta individuale, cosa che riduce drasticamente il costo del processo di fatturazione e anche il tempo necessario per svolgerlo in maniera corretta. Avere tutto sotto controllo risolve alcune problematiche ad oggi ancora connessi al processo di fatturazione elettronica.