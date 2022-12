Polfer Sicilia: controlli per la sicurezza ed educazione alla legalità anche a Caltanissetta

E’ di 15.602 persone controllate, 3 arrestati, 14 indagati, 814 treni presenziati, 177 veicoli ispezionati, 60 contravvenzioni elevate e 1.549 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria il bilancio delle principali attività di controllo, effettuate dalla Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia, nel mese di novembre.Nello scorso mese, la Polfer siciliana è stata anche impegnata nelle attività di controlli straordinari predisposti dal Servizio Polizia ferroviaria, su tutto il territorio nazionale.

Catania, gli agenti, nel corso delle operazioni relative all’11^ giornata “Oro Rosso”, dedicata al contrasto dei furti di rame in ambito ferroviario, hanno sequestrato ad una locale ditta che si occupa della trattazione dei metalli, oltre 1 tonnellata di rame di dubbia provenienza, in parte già sguainato, bruciato e sminuzzato. Durante i controlli straordinari dell’operazione “Rail Safe Day”, mirata a contrastare comportamenti impropri in ambito ferroviario, gli operatori Polfer, impiegati in verifiche su strada e agli esercizi commerciali nell’area della stazione unitamente a pattuglie della Polizia Municipale, hanno elevato verbali al codice della strada oltre 5.000 euro ed al fermo e sequestro di 10 veicoli, nonché diverse sanzioni ad esercenti, per un totale di circa 4.500 euro, dovute all’occupazione abusiva del suolo pubblico e alla mancanza delle prescritte autorizzazioni.In particolare, nelle giornate del 9 e 10 novembre, si è tenuta la 24^ operazione “Railpol RAD 24 blue”, un’azione comune, organizzata dal network di Polizie ferroviarie europee RAILPOL, tesa a contrastare i fenomeni delittuosi più diffusi in ambito ferroviario.

Su tutto il territorio della Sicilia sono stati rintracciate 8 persone, di cui 4 minori a Catania, 2 minori ed un adulto a Messina, ed un altro a Trapani. Un uomo con problemi di salute, la cui scomparsa era stata denunciata in Toscana, è stato rintracciato a bordo treno dagli agenti della Polfer di Messina e affidato successivamente ad un familiare. A Trapani è stato rintracciato un uomo, ricercato per la notifica di atti giudiziari. Tutti i minori, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sono stati riaffidati alle comunità da cui si erano precedentemente allontanati.Diverse le richieste di assistenza giunte alla Sala Operativa della Polfer da parte di viaggiatori distratti, per il recupero di effetti personali dimenticati a bordo treno ed in stazione.

In particolare, a Messina gli agenti hanno aiutato una turista americana a rientrare in possesso delle carte di credito e del cellulare dimenticati su un treno proveniente da Catania, mentre a Palermo gli agenti hanno restituito ad un uomo il portafoglio smarrito a bordo di un convoglio.I controlli sul territorio sono stati affiancati dall’attività di educazione alla legalità e alla sicurezza ferroviaria che gli agenti della Polfer di Taormina, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo, hanno svolto attraverso incontri formativi sulla legalità e la sicurezza ferroviaria, nell’ambito del Progetto “Train… to be cool”, raggiungendo oltre 1.300 studenti.