Per recuperare bancomat rubato cadutogli in una grata chiama i Vigili del Fuoco: arrestato

Ruba tessera di bancomat ma gli cade in una grata: allora cerca di recuperarla chiamando i vigili del fuoco che, tuttavia, notano che non è sua e, anche grazie a questo particolare, permettono ai carabinieri di procedere al suo arresto.

Protagonista della singolare vicenda un 37enne che ha rapinato una donna di 65 anni mentre la vittima stava rientrando a casa, in uno stabile di corso Tassoni a Torino. Il rapinatore e’ riuscito ad entrare nel palazzo e ad aggredire la 65enne che si trovava nell’ascensore, facendola cadere a terra. Quindi le ha strappato la borsetta per poi darsi alla fuga. All’interno della borsetta c’erano circa 400 euro, un tablet, portafogli e bancomat.

Ma poco dopo la rapina il 37enne ha chiamato i vigili del fuoco per chiedere un intervento in corso Regina Margherita, visto che la tessera del bancomat era caduta in una grata. Quando i pompieri hanno recuperato la carta, si sono accorti che era intestata ad una donna.

Alla richiesta di spiegazioni il 37enne si e’ allontanato. I carabinieri lo hanno però arrestato grazie alla descrizione dei testimoni, al riconoscimento fotografico da parte della vittima e al fatto che la scheda telefonica da cui e’ partita la chiamata ai vigili era intestata all’uomo. (Ansa)