Pallavolo serie B2. La Traina cerca il successo ad Erice per confermarsi capolista

Si gioca ad Erice un importante match nella lotta per le prime posizioni del girone M della serie B2 femminile. Le padrone di casa della Procori, quarte in classifica con 21 punti, affrontano la TRAINA SRL che guida la graduatoria con 28 punti. La squadra di Luigi Allegra in casa è un rullo compressore avendo conquistato 4 vittorie in quattro incontri senza perdere un set: CUS Catania, Reghion Reggio Calabria, Bricocity Mascalucia e Planet Pedara sono state le vittime sacrificali al Pala Cardella, mentre in generale la squadra trapanese è imbattuta da sei turni.

E proprio alcune prove balbettanti nelle prime quattro giornate di campionato hanno determinato la partenza ad handicap di Lombardo e compagne attardandole di sette lunghezze dalla vetta. Domenica 18 dicembre con inizio alle 17.30 per la Procori si presenta quindi una importante opportunità per accorciare le distanze dalla prima posizione della classifica. Per farlo dovrà però superare lo scoglio TRAINA SRL.

La squadra nissena in trasferta ha perso solo al tie-break a Gioiosa Ionica al termine di una gara rocambolesca mentre per il resto del campionato non ha conosciuto ostacoli. La parte finale del girone di andata però per Noemi Spena e compagne riserva le tre formazioni più in forma del girone dovendo affrontare dopo Erice, il Crotone in casa e lo Zafferana in trasferta. Quindi nelle settimane a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 per le nissene si preannuncia un vero tour-de-force che potrà dire molto circa le reali ambizioni della formazione cara al presidente Oriana Mannella.

Intanto la squadra si allena secondo i programmi prestabiliti con costanza e serenità conscia delle proprie forze e del lavoro svolto sia dai tecnici che dalle giocatrici consapevoli dell’attenzione mediatica che questa piccola società del centro Sicilia sta avendo anche a livello nazionale. La gara di Erice sarà arbitrata da Martina De Luca e Vincenzo Emma.