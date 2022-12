Mussomeli, il Coro dei bambini dell’Associazione “Don Diego” e il “Buon Natale”

MUSSOMELI – E’ tempo dello scambio di auguri natalizi e da ogni settore, sia pubblico che privato si è intenti a far pervenire, con ogni strumento disponibile, come prassi consolidata, il proprio pensiero augurale ai propri conoscenti. Un periodo in cui si vanno a spolverare i nutriti elenchi anagrafici per individuarne i destinatari. Certamente un metodo semplice e gli auguri sono così stampati. Ma quando a fare gli auguri sono i bambini ed alcune mamme che in perfetta sintonia fra loro, dalle loro corde vocali fanno sgorgare le melodie natalizie, messaggere di pace, di serenità e di Fraternità, allora gli auguri acquistano un valore aggiunto: l’amore vicendevole, l’anelito per un mondo più buono e soprattutto, l’auspicio per la diffusione della cultura del dono. Ed è quello che hanno fatto i bambini ed alcune loro mamme dell’associazione “Don Diego Di Vincenzo”, guidata dal Presidente Vincenzo Sorce, in occasione, appunto, del recente convegno sulla donazione del Plasma, che ha registrato la presenza di molti intervenuti che hanno applaudito l’esibizione dell’anzidetto Coro dei bambini in una circostanza, appunto, che li ha visti anche protagonisti.