Mussomeli, aria natalizia in Piazza della Repubblica con la “Sagra della Guastedda” e mercatini di Natale

MUSSOMELI – Assai soddisfatti tutti i componenti della Proloco per l’ottima riuscita della 6^ edizione della SAGRA DELLA GUASTEDDRA CON MERCATINI DI NATAL, che ha registrato la partecipazione di diversi espositori e l’afflusso di numerosi visitatori. Organizzazzione perfetta ed ormai consolidata sotto la guida operativa dell’instancabile assessore Seby Lo Conte.”Siamo riusciti, finalmente, in sinergia con l’amministrazione comunale di Mussomeli, scrivono i soci della Pro Loco in un loro comunicato, a riprendere la sagra della guasteddra.Nata nel 2015 è stata fortemente voluta per dare a Mussomeli una sagra inerente un prodotto tipico locale, un dolce povero, dagli ingredienti semplici e che le nostre mamme, le nostre nonne, le nostre bisnonne (e potremmo ancora continuare indietro nel tempo), preparavano ogni anno in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione.Siamo più che soddisfatti per lo svolgimento della sagra che, seppur in una piazza diversa da quella in cui solitamente si svolge, è riuscita a conciliare tradizione popolare con convivialità e socialità.Il 7 dicembre la serata è stata animata dai bravissimi ragazzi della New street band che, con i loro strumenti, hanno contribuito maggiormente a far sentire il calore e la magia del Natale. Giorno 8, invece, il compito di creare atmosfera natalizia e stato affidato ai bravissimi ragazzi del Quartetto Folk.La Sagra nasce da sinergie, collaborazioni e disponibilità, ed è per questo motivo che riteniamo doveroso fare gli opportuni ringraziamenti:- Al mulino Madonna dell aiuto di Mussomeli che sin dalla prima edizione ha fornito la farina necessaria;- Alla Castellana che ha preparato l’ impasto delle guasteddre;- Agli operai del comune di Mussomeli per il loro prezioso ed infaticabile lavoro;- Al Comandante dei Vigili Urbani di Mussomeli Attilio Frangiamore e a tutto il corpo dei vigili urbani per il prezioso servizio svolto;- Alla Croce Rossa di Mussomeli, nella persona del Dott. Assessore Daniele Frangiamore, per aver garantito il presidio medico durante tutta la durata della sagra;- A Salvatore Messina per aver messo a disposizione gli animali per l’arricchimento del presepe annesso alla sagra;- Le scuole di Mussomeli: IISS Virgilio (agrario e alberghiero) e l’ Istituto Leonardo da Vinci di Mussomeli;- Al presidente dell’ ARS On. Dott. Gaetano Galvagno;- A Sig. Salvuccio La Monaca e al Sig. Carmelo Barba per le loro straordinarie riprese ;- Al nostro infaticabile e sempre energico Assessore Seby Lo Conte, che con la sua voglia di fare, mettendo anima e corpo, riesce sempre a garantire la bellezza degli eventi;- Al nostro socio Pino Ricotta per l’impegno ed il lavoro svolto durante tutte le fasi di preparazione della sagra; – Al nostro Sindaco Onorevole Giuseppe Catania, per il supporto e la collaborazione per le iniziative intraprese;- A tutti gli espositori, locali e non, che hanno voluto partecipare alla nostra sagra , proponendo una ampia scelta di prodotti artigianali e di eccellente qualità;- A tutti i visitatori della sagra, locali e non, per averci onorato apprezzando così il nostro operato;- A tutti i soci proloco, Senior e Junior e ai ragazzi di APS STRAUSS , che hanno collaborato al coordinamento e allo svolgimento della sagra;- Ai soci Junior che hanno gestito la pesca solidale e la libreria solidale;- Al nostro servizio civile, operoso e disponibile. Dunque, una gran bella festa che per due giorni ha fatto vivere Mussomeli un po di più. Alla prossima. La vostra Pro loco”. Da sottolineare che è stato allestito l’Albero di Natale e sistemata la casa di Babbo Natale con le relative luminarie per la gioiua grandi e piccini. (VIDEO)