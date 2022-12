Mussomeli, al via 2° Edizione “Natale da Vetrina 2022”

MUSSOMELI – Da ieri il Contest “Natale da vetrina 2022” entra nel vivo, infatti è possibile votare sin da subito la foto della vetrina preferita sulla pagina ufficiale della Consulta Giovanile – Comune di Mussomeli. Le attività commerciali che hanno partecipato alla seconda edizione del contest sono le seguenti: – J&E Solocosebelle – Marcelli Boutique – Follia Mussomeli – Luvaro Moda – In Casa – Kaleidos Cafè – Lanzalaco Piante e Fiori – La Mattina Colori – Pasticceria Mingoia. L’iniziativa è stata promossa dalla Consulta Giovanile di Mussomeli in collaborazione con l’Assessorato Attività Produttive del Comune di Mussomeli e #compromussomelese, con obiettivo di promuovere al meglio le varie aziende presenti sul territorio comunale e cercare di dare un input al consumo interno promuovendo le eccellenze. L’Assessore Michele Spoto si complimenta e ringrazia i ragazzi della Consulta Giovanile di Mussomeli per il lavoro svolto ed in particolare il Vice Presidente Pietro Profita e Maria Rita Indelicato per la cura della grafica. Il regolamento è le modalità di voto sono consultabili sulla pagina Facebook della Consulta Giovanile del Comune di Mussomeli.