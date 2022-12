Mussomeli, 27 dicembre a Palazo Sgadari consiglio comunale con numerosi punti all’ordine del giorno

MUSSOMELI – E’ stato coinvocato dal Presidente Gianluca Nigrelli il consiglio comunale per il 27 dicembre 2022, alle ore 18,00 . presso i

locali di Palazzo Sgadari per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1) – Scelta degli scrutatori; 2) – Lettura e approvazione verbali seduta precedente; 3) – CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL “MILITE IGNOTO”; 4) – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ai sensi degli art. 42 c.2 e 175 comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 5) – Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. – Ricognizione organismi partecipati alla data del 31/12/2021.- 6) – Adozione Regolamento Edilizio Comunale ai sensi del comma 4 dell’articolo 29 della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii., aggiornato con le disposizioni normative di cui al DL n.76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e alla legge regionale 6 agosto 2021, n.23″. 7) – Pagamento oneri per conferimento dei rifiuti dell’anno 2016 alla ditta Sicula Trasporti S.r.l.- Assegnazione risorse- Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 Lett E – 8) – Riconoscimento debito fuori bilancio locazione locali già adibiti a sede dell’Agenzia delle Entrate. 9)- Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per il rimborso delle spese legali al dipendente comunale XXXXXXXXXXXXXX, per la difesa nel procedimento penale definito con sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 156/2017 del 23.03.2017, relativamente al procedimento giudiziario n. 372/2014. 10) – Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a, del d. lgs. n° 267 del 2000 Geom. Montagnino Angelo D.I. RG 1779/2020. 11) – Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a, del d. lgs. n° 267 del 2000 Ing. Giovanni MINGOIA D.I. RG 1736/2020. 12) – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs.n. 2672000 – Pignoramento Greco. 13) – Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 Spese legali per l’attività svolta dall’avv. Giancarlo Pellegrino a seguito della sentenza del TAR Palermo n. 769/2022 Reg. Prov. Coll. relativa alla causa Iper Trade s.r.l. c/ Comune. 14) – Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 Spese legali per l’attività svolta dall’avv. Giuseppe Lo Monaco a seguito della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 188/2021 Reg.Gen., relativa alla causa Camedil Costruzioni s.r.l. c/ Comune. 15) – Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 Spese legali per l’attività svolta dall’avv. Giuseppe Balistreri a seguito della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 188/2021 Reg. Gen., relativa alla causa Camedil Costruzioni s.r.l. c/ Comune. 16) – Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito di sentenza n.659/2022 del Tribunale di Caltanissetta. 17) – Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per assegnazione di somma disposta dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Caltanissetta – N.R.G.Es. 338/2022.