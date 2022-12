Musei online: un nuovo mondo

La Sicilia è ricca di tesori, tuttavia, talvolta si può desiderare di andare a vedere cos’ha da offrire anche il resto del pianeta. Negli ultimi anni si sono moltiplicate quelle iniziative interessanti che, oltre a permettere di fare spese, leggere e giocare su 20Bet, consentono anche di visitare i più grandi musei e i luoghi d’arte, senza spostarsi da casa.

Il mondo è pieno di opere d’arte senza tempo che meritano di essere viste, almeno una volta nella vita. Non sempre però si ha la possibilità di salire su un aereo e partire.

I musei online più suggestivi

Negli ultimi anni sono moltissimi i musei che hanno messo online i loro tesori e alcuni siti sono davvero imperdibili:

· L’Hermitage – San Pietroburgo

E’ uno dei musei più visitati del pianeta e ospita una collezione d’arte davvero imponente. L’edificio, ricco di fascino, ha ospitato i Romanov per due secoli. Al suo interno troviamo le opere di veri giganti dell’arte: Caravaggio, Cezanne, Leonardo, Raffaello, Canova, Gauguin, Matisse, Monet, Picasso, Renoir, Rembrandt, Rubens, Tiziano, Van Gogh, Velasquez e tantissimi altri, è insomma uno di quei musei che tutti dovrebbero vedere almeno una volta, siamo fortunati a poterlo fare anche online.

· Louvre – Parigi

Il Louvre è forse il museo più celebrato nel mondo, oltre a ospitare la Gioconda, propone collezioni variegate dal valore inestimabile, online offre visite gratuite alle mostre sull’antico Egitto. Inoltre, puoi fare un tour a 360 gradi e cliccare su ciò che trovi interessante per scoprire ulteriori informazioni.

· Musei Vaticani – Roma

I celebri Musei Vaticani di Roma, quelli dove per entrare bisogna fare file chilometriche, ospitano quadri, affreschi, sculture e varie collezioni messe insieme dai papi nel corso di secoli. Oltre al tour virtuale, online, si può visitare la Cappella Sistina e il delizioso giardino.

· British Museum – Londra

Londra vanta uno dei più incredibili musei della storia. Il British permette di ammirare online circa 8 milioni di oggetti che narrano la storia e diverse culture dagli albori dell’essere umano fino ai giorni nostri. Online sono visibili anche alcuni pezzi unici provenienti da Pompei e Ercolano.

· National Gallery – Londra

La galleria nazionale londinese ospita un’incredibile collezione di 2.300 dipinti, di varie scuole, dalla molteplice provenienza e in un arco di tempo che va dal medio evo agli inizi del Novecento. Online si può fare il tour completo.

· Museo di Rivoli – Torino

Gli estimatori dell’arte contemporanea andranno in estasi visitando il Castello di Rivoli, Museo d’arte contemporanea di Torino. Opere d’arte, conferenze in streaming, oltre alla visita del museo vero e proprio, fanno parte dell’iniziativa, chiamata Cosmo digitale, che permette di accedere al castello dal salotto di casa propria.

· Museo Guggenheim – New York

Lo straordinario spazio espositivo, tra I più celebri di New York, mette a disposizione dei suoi visitatori online dei veri tesori dell’arte, stiamo parlando delle opere di Picasso, Mondrian, Marc e tanti altri.

· Metropolitan Museum of Art – New York

Dato che ci troviamo a New York, anche se online, vale davvero la pena visitare il Metropolitan. Non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni, basta ricordare che possiamo ammirare i suoi Van Gogh o i suoi Pollock grazie al tour virtuale che mette a disposizione.

· Museo Nazionale di Storia delle Donne – Virginia

Questo museo è una chicca. Certo non contiene la quantità di tesori e reperti che vantano gli altri presenti su questa lista e forse non voleremmo fino in Virginia per vederli. Tuttavia, per chi volesse saperne di più sulla storia delle donne nel nuovo mondo, rappresenta una ghiotta occasione. La sua mission è quella di ispirare le donne di tutto il mondo. mostra online ben curata, con le sue storie orali, è perfetta se vuoi scoprire la cultura e la storia delle donne negli Stati Uniti. Il suo obiettivo è infatti quello di dare potere e ispirazione alle donne.

· Museo Guggenheim – Bilbao

A Bilbao, una delle più importanti città basche della Spagna si può ammirare un edificio straordinario, realizzato, sulle rive del fiume Nerviòn, in titanio e acciaio. All’interno di questo edificio trova posto un museo ricco e singolare. I gestori hanno, da qualche tempo, messo a disposizione un tour virtuale per visitarlo. Si potranno apprezzare sculture e pitture, sia europee che americane, che hanno caratterizzato l’arte nel periodo del dopoguerra.

· Museo della NASA – Langley

Non si tratta di opere d’arte, tuttavia questo museo è qualcosa di unico. La NASA mette a disposoizione un tour virtuale, pieno di video e esperienze uniche. A fare da guida sarà Audima il robot animato creato per svelare i segreti del suo centro spaziale di Huston.

· Museo del Prado – Madrid

Un museo meraviglioso. Il Prado offre al pubblico da casa un tour esclusivo, guidato dall’intelligenza artificiale che farà scoprire ai visitatori una collezione imponente di opere d’arte organizzata seguendo una particolare linea temporale.

· Museo Metropolitan, New York

Il Metropolitan, che non ha certo bisogno di presentazioni, ha fatto le cose in grande. Da qualche anno ha messo in moto il progetto MET 360°. Grazie a questa iniziativa è possibile visitare le sale del museo in un tour virtuale che riesce a dare l’illusione di trovarsi sul posto.

H2: L’importanza dei musei online per le nuove generazioni

L’istruzione negli ultimi anni ha modificato sensibilmente il suo formato tradizionale. La possibilità di visitare luoghi d’arte e di cultura, anche se non si ha la possibilità di viaggiare, rappresenta un enorme vantaggio. Gli insegnanti, di oggi e di domani, potranno mostrare agli studenti la testimonianza culture lontane, nello spazio e nel tempo, senza uscire dall’aula.