Lo studio. L’uso combinato di vitamina D e Lattoferrina efficace in prevenzione e contrasto ad infezione da Covid

L’uso combinato di vitamina D e Lattoferrina efficace nella prevenzione e il contrasto all’infezione da Coronavirus. Il risultato emerge da uno studio italiano, pubblicato sulla rivista scientifica ‘Word Journal of Clinical Cases’, firmato da Massimiliano Cipriano, Enzo Ruberti e Marcos Roberto Tavani-Palone.

Il team di ricercatori, come riporta Adnkronos, ha sperimentato come l’azione sinergica della vitamina D e della Lattoferrina si riveli più efficace rispetto alla somministrazione separata e l’analisi sul campo ha dimostrato come l’utilizzo congiunto dei due integratori, sotto i riflettori in tempo di pandemia, sia uno strumento efficace nella difesa e profilassi dell’infezione, creando un ‘effetto onda’ che aggredisce la frontiera.

“E’ stato valutato come l’azione sinergica dei due integratori possa costituire un valido ed efficace supporto terapeutico nella prevenzione e nel contrasto da Coronavirus”, spiega Massimiliano Cipriano, ricercatore dell’Università La Sapienza di Roma.

In pratica “l’associazione delle due molecole determina, oltre agli effetti utili già noti in riferimento alle singole sostanze, un potenziamento dell’attività della vitamina D determinata dalla Lattoferrina, che ne aumenta l’espressione del numero dei recettori. Il risultato – rimarca Cipriano – è la messa a terra di una maggiore azione di contrasto alla diffusione del virus”. (Adnkronos)