I.I.S.Virgilio Mussomeli: certificazione linguistica “Cambridge”

MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) – Con immenso orgoglio e soddisfazione l’Istituto di istruzione superiore “Virgilio” di Mussomeli ottiene la certificazione di preparation centre degli esami per il raggiungimento della tanto importante certificazione linguistica “Cambridge”. Il “Virgilio”, nel corso dell’anno scolastico 2021-22, con tanta determinazione e impegno, avendo come mission quella di fornire le migliori opportunità ai propri studenti, anche in momenti storici difficili determinati da incertezze e ostacoli conseguenti alla pandemia, ha saputo accompagnare i propri studenti nel percorso di preparazione all’esame di certificazione linguistica “Cambridge”. Il riconoscimento di preparation centre rappresenta un traguardo davvero notevole per il “Virgilio”, ma anche per il territorio che acquisisce un elemento di apertura e crescita. Gli studenti dell’istituto, che provengono dall’intero Vallone, possono vantare la possibilità di sperimentare un percorso volto allo sviluppo delle quattro abilità comunicative in lingua inglese basato sulle metodologie e le strategie di insegnamento/apprendimento proprie del noto e pregevole ente certificatore “Cambridge Assessment English”. I corsi di preparazione, che anche per il corrente anno scolastico sono stati attivati, forniscono agli studenti le necessarie competenze per ottenere la certificazione linguistica. Gli studenti del “Virgilio” hanno raggiunto e raggiungono risultati ottimi negli esami di certificazione grazie alla loro serietà e all’impegno profuso supportati e guidati dagli insegnanti. Per l’IIS “Virgilio” l’essere diventato un Cambridge English Preparation Centre significa generare valore per tutti i soggetti coinvolti. Ottenere una Certificazione Cambridge Assessment English è una concreta opportunità per gli studenti poiché essa risulta spendibile nel mondo accademico e in quello lavorativo. Le certificazioni “Cambridge” sono le più affidabili e riconosciute a livello sia nazionale che internazionale e adottarle all’interno della scuola significa offrire il meglio ai ragazzi.Anche per i docenti l’apertura all’esperienza di preparazione degli studenti agli esami Cambridge si delinea quale valore aggiunto concretizzandosi come crescita e stimolo; i docenti perfezionano le proprie competenze professionali e aumentano la propria motivazione all’insegnamento.Il riconoscimento ottenuto si delinea come valore per gli Studenti, stimolo per i Docenti, prestigio per la Scuola: il meglio a cui si possa aspirare!