Garanzie accessorie non comprese nell’RC Auto: a cosa servono

Chi possiede un veicolo, auto o moto che sia, sa bene che ogni anno è obbligatorio rinnovare la sua assicurazione per poter circolare su strada senza risultare inadempienti a quanto previsto dalla legge. Purtroppo, le statistiche in Italia restituiscono un dato ancora molto allarmante e, soprattutto al centro-sud, risultano essere ancora molti i veicoli non assicurati.

Questo di fatto rappresenta un problema importante in quanto la polizza RC Auto (abbreviazione di Responsabilità Civile Autoveicoli) è un contratto assicurativo fondamentale che garantisce il rimborso dei danni causati dal proprio veicolo a terzi coinvolti in caso di sinistro. Si tratta di una copertura importantissima proprio per la tutela di chiunque circoli su strada che, qualora danneggiato, può vedere risarciti i danni subiti senza lunghe e macchinose procedure burocratiche.

Per sua natura l’RC Auto non comprende, tuttavia, molte delle tutele utili al contraente e al proprio mezzo e, proprio per questo motivo, le compagnie assicurative permettono di aggiungere, nel momento stesso in cui si rinnova o sottoscrive una nuova polizza, una serie di garanzie accessorie per personalizzarla e renderla completa sotto tutti i punti di vista.

Tali garanzie sono assolutamente facoltative e hanno ciascuna un prezzo che va a sommarsi a quello dell’RC Auto: il contraente può aggiungerle o eliminarle dal proprio contratto come ritiene più opportuno in base alle proprie necessità. Per risparmiare, infatti, è importante aggiungere solo le tutele effettivamente utili in base al proprio stile di vita e di guida e alle condizioni in cui viene utilizzato il mezzo che si va ad assicurare.

ConTe.it, parte del gruppo Admiral, ha stilato una lista delle garanzie che offre, comprensiva di quelle più conosciute e sottoscritte dagli automobilisti:

Infortuni del Conducente : è riservata al conducente (e tutti coloro che in polizza vengono indicati come tali) e consente di ottenere un indennizzo per i danni derivanti dalla sua invalidità permanente o decesso. Tale garanzia opera anche in caso di responsabilità del sinistro e di infortuni subìti durante la fermata oppure la ripresa della marcia.

: è riservata al conducente (e tutti coloro che in polizza vengono indicati come tali) e consente di ottenere un indennizzo per i danni derivanti dalla sua invalidità permanente o decesso. Tale garanzia opera anche in caso di responsabilità del sinistro e di infortuni subìti durante la fermata oppure la ripresa della marcia. Furto e Incendio : permette di coprire i danni derivanti da furti totali o parziali, rapine, esplosioni e incendi.

: permette di coprire i danni derivanti da furti totali o parziali, rapine, esplosioni e incendi. Eventi Naturali e Atti Vandalici: per proteggere il proprio veicolo in caso di danni causati da tempeste, uragani e altri eventi atmosferici oppure da eventi sociopolitici quali

tumulti popolari, scioperi, sommosse e altri atti di vandalismo.

Assistenza Stradale : per ricevere Soccorso Stradale 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, sia in Italia che all’estero in caso di sinistro o guasto. È possibile ricevere assistenza perfino in caso di inconvenienti come l’esaurimento della benzina oppure la foratura di uno pneumatico.

: per ricevere Soccorso Stradale 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, sia in Italia che all’estero in caso di sinistro o guasto. È possibile ricevere assistenza perfino in caso di inconvenienti come l’esaurimento della benzina oppure la foratura di uno pneumatico. Tutela legale : offre all’assicurato la possibilità di essere assistito da un avvocato specializzato per far valere i propri interessi qualunque sia la controversia (civile e/o penale). La scelta dell’avvocato è libera per la fase giudiziale.

: offre all’assicurato la possibilità di essere assistito da un avvocato specializzato per far valere i propri interessi qualunque sia la controversia (civile e/o penale). La scelta dell’avvocato è libera per la fase giudiziale. No Assicurati : consente al contraente che si trovi coinvolto in un sinistro con un veicolo non assicurato di essere risarcito senza ricorrere al Fondo di garanzia per le vittime della strada, dovendo passare attraverso una laboriosa burocrazia e andando incontro, di conseguenza, a tempistiche dilatate.

: consente al contraente che si trovi coinvolto in un sinistro con un veicolo non assicurato di essere risarcito senza ricorrere al Fondo di garanzia per le vittime della strada, dovendo passare attraverso una laboriosa burocrazia e andando incontro, di conseguenza, a tempistiche dilatate. Cristalli : tutela il conducente in caso di rottura del parabrezza, lunotto posteriore, finestrini laterali fissi o scendenti dell’auto ed è utilizzabile fino a 2 volte nel corso dello stesso anno assicurativo.

: tutela il conducente in caso di rottura del parabrezza, lunotto posteriore, finestrini laterali fissi o scendenti dell’auto ed è utilizzabile fino a 2 volte nel corso dello stesso anno assicurativo. Kasko e Mini Kasko (o Collisione): utile per chi possiede auto di valore che, per la loro riparazione, richiederebbero spese onerose o per chi trascorre molto tempo alla guida e per lunghi tragitti ed è per questo più soggetto ad incorrere in sinistri. Queste polizze proteggono infatti il mezzo assicurato anche in caso di sinistro con dolo.

