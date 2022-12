Delia. Accese le luminarie e l’albero di Natale in piazza Madrice

DELIA. Sono state accese le luminarie e l’albero in piazza Madrice fortemente volute dal sindaco unitamente all’amministrazione comunale.

È doveroso puntualizzare che l’attuale amministrazione che governa dal 2013 ha da sempre attenzionato l’illuminazione natalizia migliorandola di anno in anno.

Quest’anno in particolare – come si legge in una nota dell’amministrazione comunale – c’è stato un ulteriore passo in avanti, programmato mesi addietro, che rende l’atmosfera natalizia ancora più suggestiva e caratteristica.