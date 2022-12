Covid , in Giappone numero record di morti in un giorno: 415

Il Giappone ha dichiarato oggi un numero record di decessi collegati al Covid -19: 415. Il precedente picco massimo era stato registrato il 2 settembre scorso con 347 vittime. Il paese sta registrando un’ondata mai vista di contagi da Covid .

Solo oggi le autorità sanitarie hanno registrato 216.209 nuovi casi in tutto il Giappone. Solo a Tokyo ce ne sono stati 20.243, comunque in calo rispetto a ieri. IlCovid _ – secondo quanto ha segnalato oggi il ministero della Sanità nipponico – si sta intrecciando in maniera deleteria con una forte influenza stagionale.