Cosa ti aspetti dalla crociera sul Nilo?

In epoca vittoriana, una singola Crociera sul Nilo era l’unico modo per controllare le attrazioni più iconiche del vecchio mondo, l’Egitto. Tradizionalmente si ritiene che una crociera sul Nilo sia il fulcro di un viaggio in Egitto semplicemente contrariamente al passato le scelte sono più ampie: dalle crociere extralusso con natatorio a quelle più economiche (ma sempre con ogni comodità) fino alle più coraggiose crociere in feluca, senza consolazione, ma a minor costo e con quella presa dell’avventura e la convinzione di essere catapultati in tempi antichi che non esistono più.

Cosa aspettarsi da una crociera sul Nilo?

La maggior parte delle crociere sul Nilo inizia a El-Aksur e visita i siti preferiti di Esna, Edfu e Kom Ombo prima di arrivare ad Assuan. Percorsi diversi fanno il contrario, volano direttamente ad Assuan e continuano a nord lungo il fiume Nilo fino ai punti panoramici così come sono. Anche loro vivono crociere su Nasser da Assuan ad Abu Simbel.

A tale riguardo, ci sono molte navi tra cui scegliere, che vanno dalle tradizionali ruote a pale (più adatte a coloro che rivalutano la storia e la legittimità) alle navi da crociera di lusso avanzate alle feluche.

I viaggiatori in economia o gli imballatori dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di prenotare una crociera in feluca come seconda crociera. Le feluche sono barche a vela egiziane convenzionali che hanno continuato a commerciare sul fiume Nilo per secoli.

Alla fine, ciò che determina quale crociera sul Nilo selezionare è il budget disponibile, il grado di comfort che vorresti avere e il tempo a disposizione. Il cibo a bordo delle navi motrici è generalmente fantastico e va dai grandi buffet (crociere a prezzi accessibili) ai menu à la carte per la cena (crociere di lusso).

In feluca, poi di nuovo, il cibo di solito è molto semplice: chiedi prima se anche la carne è inclusa, perché spesso non è così. Le navi moderne e lussuose in genere hanno anche una piscina per rinfrescarsi dopo le esplorazioni mattutine e la maggior parte offre intrattenimento serale sotto forma di spettacoli di danza del ventre o serate a tema. Insomma, prima di scegliere la tua crociera, chiedi all’operatore o all’agenzia cosa è incluso e cosa no.

Vantaggi della scelta della crociera sul Nilo:

Nonostante le alterazioni causate dall’avanzare del tempo, una crociera sul Nilo è comunque tra i modi più alla moda e, soprattutto, amorevoli per vedere i luoghi dell’antico Egitto.

In parte è così comune per l’usanza, in parte per l’apparecchio: dopotutto, molti dei luoghi più famosi sono posizionati direttamente sul fiume, rendendo la crociera il modo più indulgente per visitarli.

Di notte, molti templi e memoriali sono illuminati e il loro aspetto dall’acqua è semplicemente eccitante. Durante il giorno, gli aspetti rurali che scoprirai viaggiando da un luogo all’altro sono rimasti per lo più inalterati per migliaia di anni.

Nonostante ci si svegli troppo presto al mattino, le vele possono anche essere straordinariamente rilassanti.

Durante la navigazione, puoi vivere un’esperienza dello stato senza essere costretto a percorrere le strade selvagge e i venditori istantanei per i quali l’Egitto è noto in prima persona.

Sebbene i luoghi che visiti lungo il percorso siano ineluttabilmente affollati, sarai abbastanza fortunato da avere la conoscenza di una guida esperta.