Cosa fare in giardino: 4 attività per divertirsi all’aria aperta

Quante attività si possono organizzare in guardino? Tante, innumerevoli, specie se si ha fantasia e molto spazio da dividere in diversi ambienti, in cui intraprendere le più disparate iniziative.

Il giardino rappresenta, infatti, un ottimo spazio dove concentrare attività da svolgere all’aria aperta, come sport, meditazione, giochi con animali domestici e organizzare feste con molte persone. Tutti iniziative che spesso non si possono praticare in casa, tante volte perché manca lo spazio adatto per farlo.

Vediamo allora insieme 4 attività da praticare nel proprio giardino per sfruttare appieno le sue potenzialità.

Grigliata con gli amici

Organizzare una grigliata con gli amici è un’ottima occasione per godersi il giardino anche grazie al barbecue.

Avere a disposizione uno spazio aperto e non allestire una cucina esterna o procurarsi un barbecue per le grigliate, di fatto, è un’occasione sprecata. Il barbecue, gli americani ne sanno qualcosa, è qualcosa che va oltre la semplice azione di grigliare carne, pesce o verdure. Il barbecue è cultura, condivisione, aggregazione, l’occasione per ritrovarsi intorno al fuoco del carbone che arde per scambiare due chiacchiere, parlare dell’ultima partita o darsi consigli di bricolage e giardinaggio.

Sport e meditazione

Nulla più di un po’ di ginnastica all’aperto rappresenta un vero e proprio toccasana per il corpo e la mente.

Se si ha già una certa praticità con gli esercizi da svolgere, si può dare vita a un vero e proprio rituale di benessere, in cui ritagliarsi qualche minuto o qualche ora durante la settimana per staccare da lavoro e dedicarsi un po’ ad allenare i muscoli, rilassarsi, praticare yoga, meditare.

L’aria aperta e la luce naturale doneranno un’energia diversa, incrementando l’effetto rigenerativo sul proprio organismo.

In questo senso, si può allestire uno spazio fisso con tappetini, doccia esterna, qualche attrezzo da palestra, anche una semplice cyclette, per praticare il proprio sport del cuore, da soli o in famiglia.

Piscina e solarium

Se si ha a disposizione abbastanza spazio e budget a sufficienza per allestire una piscina, allora il giardino può essere luogo ideale anche per rilassarsi al sole, abbronzarsi, senza dover necessariamente andare in un centro estetico, e soprattutto nuotare e rinfrescarsi per qualche minuto, nelle torride giornate d’estate.

Non serve necessariamente scavare una piscina per questo, anche una semplice vasca fuori terra o una vasca idromassaggio, per i più esigenti, ed ecco realizzato il proprio spazio solarium personale ed esclusivo.

Giochi con bimbi e animali domestici

Il giardino è anche luogo ideale per far sbizzarrire i propri bimbi o gli amici a quattro zampe.

Con i più piccoli si possono organizzare partite di calcio, cacce al tesoro, arrampicate. Si possono allestire appositi spazi per far sì che i più piccoli siano sempre in movimento, per conto loro o con gli amichetti. Benissimo, quindi, inserire un cesto per la pallacanestro o una rete per partite di tennis o calcetto, se lo spazio lo permette.

Anche gli amici a quattro zampe possono trovare il loro habitat ideale nel giardino di casa, divertendosi lungo percorsi appositamente costruiti o semplicemente giocando a palla.