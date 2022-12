Come arredare il giardino: 3 idee da seguire

Avere un giardino annesso alla propria abitazione può essere considerata una fortuna, poiché offre la possibilità di vivere uno spazio esclusivo e privato anche all’aria aperta e, allo stesso tempo, conferire un valore aggiunto alla propria casa.

Curare il proprio giardino, di fatto, è essenziale per migliorare l’intero aspetto esterno dell’abitazione e renderla gradevole anche agli occhi di chi passa.

Inoltre, disporre di uno spazio ben organizzato e arredato, consente anche di svolgere molteplici attività e condividerlo con amici e parenti, per divertirsi.

È essenziale, quindi, pensare bene prima di progettare il proprio spazio esterno, in modo da ottimizzarne la funzione e renderlo gradevole anche dal punto di vista estetico.

Ecco, allora, alcune idee e consigli pratici su come progettare l’arredo del proprio giardino.

Deposito per gli utensili

Possedere un giardino, specie se ampio e con una certa quantità di verde, richiede impegno e cura, ma, soprattutto, richiede l’impiego di numerosi utensili per la pulizia e manutenzione dello spazio esterno. Dal tagliaerba all’innaffiatoio, dagli arredi fino strumenti da giardinaggio, tante volte si acquistano oggetti e arnesi utili che però, esaurita la loro funzione, non sempre si sa dove riporre.

Non sempre si ha disposizione un garage o una cantina dove depositare gli oggetti ingombranti necessari a curare e arredare lo spazio esterno. Ecco allora che propendere per delle casette di legno da inserire in giardino può essere un modo per conciliare funzionalità ed estetica. Le casette in legno, infatti, sono veri e propri ripostigli esterni, realizzati in materiali naturali, belle da vedere, che danno carattere al giardino e consentono allo stesso tempo di avere uno spazio aggiuntivo coperto, da impiegare come magazzino.

Arredi

Un giardino non arredato è un’occasione persa, per godersi il proprio spazio esterno in totale relax o condividerlo con i propri cari.

Non esiste una regola generale per scegliere un arredo da giardino adeguato, perché molto dipende dallo spazio che si ha a disposizione, dal budget da investire, dalle attività che si vogliono organizzare. Propendere per materiali resistenti alle intemperie è certamente una buona idea, perché consentirebbe di mantenerli e sfruttarli anche in inverno. In linea di massima, un tavolo con panche o sedie per pranzi e cene e una zona salotto sono ambienti sempre utili e possono essere arredati con estrema facilità, anche riciclando mobili usati, pedane in legno, cuscini, decorati e addobbati con vasi, statue da giardino e piante.

Illuminazione

La scelta dell’illuminazione è tutto per un giardino, è il modo migliore per conferire carattere all’ambiente e renderlo sicuro. È importante, in questo senso, sfruttare bene il posizionamento dei punti luce, in modo da definire i diversi spazi, creare l’atmosfera giusta per rilassarsi anche di sera, con luci soffuse, che esaltano arredi, alberi, piante e rendono l’ambiente accogliente. Allo stesso tempo, non bisogna rinunciare a una luce più viva da impiegare in momenti di festa e convivialità, evidenziare la presenza di ostacoli lungo il percorso o le aree calpestabili e illuminare la facciata dell’abitazione, in modo da inibire eventuali effrazioni.