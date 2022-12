Caltanissetta. L’alunna Claudia Mele, del Liceo “Ruggero Settimo” ha vinto premio fotografico “Donare mi Dona”

CALTANISSETTA. Il Giorno del Dono, giunto alla sua 8^ edizione, per la prima volta si è arricchito del Contest #DonareMiDona “Scatta il dono del tuo cuore” a cui tutti hanno potuto partecipare gratuitamente pubblicando la foto del dono che ha reso felice l’autore della foto stessa: dalla votazione popolare online che si è chiusa lo scorso 18 novembre è risultata vincitrice Claudia Mele della IVC Linguistico del Liceo R. Settimo di Caltanissetta con lo scatto “Il dono della vita”. L’Italia, primo Paese al mondo ad aver sancito per legge il Giorno del Dono, festeggia il 4 ottobre di ogni anno la festa del dono e della donazione in tutte le sue forme promossa dall’Istituto Italiano della Donazione (IID).

Ben 68 le foto candidate alla prima edizione del Contest #DonareMiDona “Scatta il dono del tuo cuore” che, nel complesso, hanno ricevuto 5000 voti. Claudia Mele ha 16 anni e frequenta la 4C del Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo” di Caltanissetta. Abbiamo intervistato Claudia sul significato che ha per lei questa foto: “Ho ricevuto il dono della vita dai miei genitori, i quali mi hanno insegnato cosa è davvero importante: il sorriso, la salute e i valori che mi hanno insegnato. Non smetterò mai di essere grata per avere ricevuto doni così preziosi, spesso purtroppo sottovalutati, che mi rendono la persona che sono oggi, doni che ho apprezzato da bambina e che continuerò ad apprezzare ogni giorno. Questa foto mi rende felice perché mi ricorda ogni giorno l’importanza della vita, della spensieratezza e di non perdere mai il sorriso dolce e innocente che avevo da bambina. È molto importante per me perché spesso quando si parla di “doni” pensiamo subito ai regali ricevuti a Natale o al nostro compleanno, ma ritengo che i veri valori della vita siano quelli che custodiamo dentro ognuno di noi e che ci rendono speciali e diversi dagli altri.

Dovremmo apprezzare ciò che abbiamo, dare meno importanza agli oggetti materiali e più valore alla vita, il dono più prezioso che si possa desiderare. Non c’è nulla di più bello di vivere ogni singolo giorno senza lasciarsi mai abbattere dalle difficoltà della vita. Riguardare il mio sorriso da bambina mi aiuta a non arrendermi mai e a trovare dentro di me quella forza che a volte non riconosco di avere. Dovremmo vivere ogni attimo intensamente ed innamorarci della vita ogni giorno, apprezzandola così come è, con tutte le sue meraviglie e imperfezioni, perché senza vita non c’è amore, speranza, amicizia, felicità. Spero di non perdere mai la spensieratezza che avevo da bambina e di amare la vita ogni giorno di più, sempre più intensamente, restando me stessa in ogni circostanza ed apprezzando ogni singolo attimo”.

Sono oltre 350 gli enti che hanno scelto di partecipare a #DonoDay2022 componendo la coloratissima mappa dell’8° Giro dell’Italia che dona. Oltre 100 scuole con più di 80 elaborati artistici candidati al contest #DonareMiDona, oltre 100 amministrazioni comunali in tutto il Paese e più di 150 tra enti di terzo settore e imprese di tutte le regioni italiane che hanno voluto essere testimonial del Giorno del Dono. Moltissimi tra loro – oltre 150 – si sono attivati in prima persona e hanno organizzato un’iniziativa nel proprio territorio nel corso del primo mese del dono: ottobre 2022. Per il secondo anno, il Giorno del Dono si è arricchito della partecipazione di 40 Servizi minorili grazie al protocollo d’Intesa firmato con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia. Il contest #DonareMiDona scuole, dal 2015 ad oggi, ha reso protagonisti oltre 86.000 studenti provenienti da 620 istituti con la produzione di 500 elaborati artistici. Dalla sua nascita il Giro dell’Italia che dona ha coinvolto più di 900 Comuni, 120 imprese e 1.200 enti di terzo settore.