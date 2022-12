Caltanissetta, la Nissa Rugby ritorna a casa: primo allenamento al “M. Tomaselli”

Rientra a “casa” la Nissa Rugby che può finalmente tornare ad utilizzare lo stadio “M. Tomaselli”. Dopo quasi 8 mesi la società presieduta da Giuseppe Lo Celso, con il settore mini-rugby, seniores femminile in preparazione per la Coppa Italia e atleti seniores maschile nisseni attualmente in prestito ad altra società (dopo la rinuncia al campionato di serie C per la mancanza di un campo omologato), ha svolto il primo allenamento post-riapertura.

Grande emozione per tecnici e dirigenti che hanno potuto toccare con mano il miglioramento e l’abbellimento dello stadio nisseno ottenuto grazie all’impegno profuso dalla FIr Regione (e dall’allora presidente Orazio Arancio) e dalla Nissa Rugby che nel luglio 2017 si adoperarono per la convenzione stipulata dal Coni e dall’Amministrazione Ruvolo per intercettare i fondi usati per la posa del manto sintetico. Adesso dopo oltre cinque lunghi anni pregni di burocrazia e “disguidi” vari lo stadio è aperto e fruibile dall’intera città.

La Nissa Rugby adesso necessita di “certezze” sull’impianto ‘garantite’ anche dal sindaco Roberto Gambino nel corso dell’incontro avuto con la società la scorsa settimana. Il primo cittadino inoltre ha sottolineato che per le partite interne delle varie formazioni della Nissa Rugby, il ”M. Tomaselli”, tramite tracciatura delebile, sarà trasformato in un campo da rugby.