Almaviva, Schifani incontra lavoratori, 11 gennaio tavolo al ministero

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine di un incontro organizzato a Palermo dall’assessore alle Attività Produttive, Edy Tamajo, per gli auguri di buon anno, ha incontrato una delegazione di lavoratori di Almaviva.

“Ho confermato ai lavoratori l’impegno del governo regionale, seguirò personalmente la vicenda insieme all’assessore Tamajo – spiega Schifani all’Italpress -. Per l’11 gennaio è già fissato un tavolo di crisi a Roma, proprio su richiesta della Regione Siciliana, presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy”.

Dall’1 gennaio 2023 i lavoratori di Almaviva, circa 200 nella sede di Palermo, saranno in cassa integrazione, per la chiusura del servizio di assistenza telefonica 1500, che era stato attivato dal ministero della Salute per l’emergenza Covid.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).