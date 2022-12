A Resuttano boom di visitatori prima giornata Presepe vivente

RESUTTANO – Il Presepe Vivente, annoverato tra le “Mille Meraviglie d’Italia”, 1ieri sera, 26 dicembre 2022, non poteva partire che alla grande. Boom di visitatori per la prima delle tre giornate. Gli organizzatori stimano all’ incirca la presenza di 1500 visitatori per la maggior parte provenienti dai paesi limitrofi. La macchina organizzativa, ormai rodata, ha retto benissimo al flusso di gente che si snodava tra le viuzze del Presepe per visitare le scene e degustare i vari prodotti preparati con maestria e soprattutto tutti Made in Resuttano. Dopo due anni di fermo è stata anche una scommessa per i volontari riprendere con nuovi scenari, nuove degustazioni un evento che ormai è diventato una tradizione per il piccolo paese dell’entroterra nisseno. A fine percorso, i visitatori hanno potuto godere davanti la Chiesa Madre del concerto gospel di Natale “Total Christmas praise” e del Photobooth natalizio con Babbo Natale e Natalina. Fantastico”, “bello”,”meraviglioso” sono solo alcuni degli aggettivi usati dai visitatori per commentare la bellezza del Presepe. E ora l’attenzione alla seconda rappresentazione del prossimo 30 dicembre in attesa della serata finale del 6 gennaio che vedrà anche l’arrivo dei Re Magi e la sagra della ricotta. (DANIELE POLIZZI)