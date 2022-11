Villalba, la solennità del 1° novembre con messa e pellegrinaggio

VILLALBA – Per il fine mese d’ottobre e l’inizio del mese di novembre sono state giornate impegnative per i tradizionali impegni parrocchiali col nuovo parroco arciprete don Marko Cosentino. Due sono stati i momenti forti del 31 ottobre: la Messa e la festa con i bambini vestiti da “santi”, e la successiva Adorazione Eucaristica notturna. La mattinata del 1° novembre, invece, ha registrato il pellegrinaggio dei parrocchiani al cimitero portando la statua della Madonna Assunta, sorretta dai fedeli in occasione del 72 esimo anniversario del Dogma dell’Assunzione di Maria al Cielo, Regina dei Santi. Al Camposanto, poi, è seguita la celebrazione eucaristica del parroco don Marko Cosentino. Da sottolineare, che, a Caltanissetta durante la celebrazione pomeridiana, presso la chiesa San Paolo, in occasione dell’ordinazione diaconale del seminarista Gaetano Sfragara, presieduta dal Vescovo mons. Mario Russotto, è stato annunciato che il diacono Michele Taibi è stato affidato alla parrocchia San Giuseppe di Villalba, dove farà qui la sua esperienza parrocchia per ogni fine settimana. Da aggiungere che a Villalba, l’attività pastorale parrocchiale del nuovo parroco Cosentino, dopo il trasferimento di Padre Achille nella Parrocchia Madrice di Mussomeli, prosegue regolarmente con impegno e dedizione di Padre Marko e collaborazione dei parrocchiani.