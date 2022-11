Vallelunga. Da lunedì 14 novembre sarà attivo il servizio di scuolabus per i bambini

VALLELUNGA. L’amministrazione comunale, tramite pubblico avviso, ha reso noto alla cittadinanza che da lunedì 14 Novembre, a partire dalle ore 8:00, sarà attivo il servizio scuolabus per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia ‘Giovanni XXIII”.

Il percorso prevede l’attraversamento i Via Diaz, Via Leonardo Da Vinci, Via Tiziano, Via Tintoretto, Via Goldoni alta, Via Goldoni media, Via Goldoni angolo museo, Via Lazio, Via Mascagni, Via Nazionale, Via Roma, Via Alessandria C/da Capelvenere, Via Manzoni, Via L. Capuana (asilo nido), Via Battisti, Via Cavour, Via Pirandello. L’amministrazione comunale ha invitato i genitori a comunicare all’autista le eventuali assenze dei bambini.

In questo senso è possibile telefonare al signor Castiglione Antonio al numero 328 5744253.