Vacanze invernali low cost: la meta più gettonata è l’Egitto, semplice partire con il visto elettronico

Dopo la ripartenza del turismo estivo, con 9 italiani su 10 andati in vacanza secondo un’indagine di Confcommercio, anche l’inverno si preannuncia un periodo promettente per il settore turistico. Per quanto riguarda le destinazioni, per l’inverno 2022 ancora una volta la protagonista sarà la montagna, ma non senza eccezioni, tra città d’arte e località di mare, soprattutto ad altre latitudini, ma anche il caldo a buon prezzo dell’Egitto.

Ovviamente, sulle scelte degli italiani pesano l’inflazione e i rincari generalizzati dei prezzi, dalle tariffe dei voli aerei ai costi per il soggiorno in hotel. Secondo l’Associazione di Categoria dei Tour Operator aderente a Confindustria, a resistere è soprattutto il turismo invernale che si rivolge a una fascia di clientela medio-alta, altrimenti si cercano spesso delle mete più economiche o si riduce la durata della vacanza.

Tra le mete più gettonate da chi vuole scegliere una località low cost c’è ad esempio l’Egitto, infatti l’inverno è un ottimo periodo per visitare il deserto alla scoperta delle piramidi, in particolare il sud dell’Egitto dove trovare Luxor o i bellissimi templi di Assuan.

L’Egitto è la terra di piramidi e faraoni, ma è anche la meta ideale per chi cerca belle spiagge e mare cristallina. Ogni angolo del Paese è intriso di storia e tradizione, ma non mancano le modernità, la movida. La natura – da non perdere la barriera corallina – lascerà a bocca aperta tutti i turisti. Essendo un Paese extra europeo, prima di partire è importante informarsi sulle regole in vigore e avere tutte le informazioni necessarie. La prima cosa da fare non è la valigia, non è l’acquisto del volo, ma la richiesta del visto elettronico per l’Egitto che può essere ottenuto online in pochi passaggi. Questo visto è adatto ai turisti che vogliono rimanere in Egitto per un massimo di 30 giorni consecutivi. Il visto è obbligatorio per tutti i viaggiatori italiani, siano essi turisti oppure persone che si intraprendono il viaggio per motivi di lavoro.

Come richiedere il visto Egitto elettronico?

Chi vuole restare in Egitto per un periodo di massimo 30 giorni potrà quindi chiedere il visto elettronico. Questa soluzione è adatta ai turisti, a chi si prepara per una vacanza o per fare visita a familiari o amici.

Chiedere il visto elettronico è un’operazione semplice, che si può fare comodamente online. Dopo aver verificato di rispettare i requisiti relativi a questo tipo di visto Egitto, bisogna compilare l’apposito modulo di richiesta digitale ed effettuare il pagamento di 49,95 € attraverso i più comuni metodi di pagamento online. Si riceverà il visto via e-mail in formato PDF. Questo va stampato e portato con sé durante il viaggio.

Tutti coloro in possesso di passaporto italiano possono presentare la richiesta in questo modo, anche per eventuali bambini a seguito. Al momento della richiesta bisognerà indicare l’indirizzo del primo pernottamento e poi, in aeroporto all’arrivo, sarà necessario provare dove si pernotterà ogni notte. A questo scopo si possono mostrare le prenotazioni di hotel e resort oppure si dovrà avere una lettera di amici e familiari ospitanti.

Chi invece ha intenzione di prolungare il proprio soggiorno oltre i 30 giorni, dovrà prevedere una soluzione diversa e prendere un appuntamento presso il consolato.