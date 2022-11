Sommatino. Tornano “I narratori di racconti” a Palazzo Trabia (ore 17)

SOMMATINO. Oggi 20 Novembre tornano i “Narratori di Racconti” a Palazzo Trabia. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale. L’appuntamento è per le ore 17 con le letture animate dedicate a bambini fino ad 8 anni, e non solo.

Nell’occasione l’amministrazione comunale ha inteso ringraziare il gruppo di lettori volontari che con tanta dedizione ed impegno regalano queste bellissime iniziative rivolte ai bambini facendo si che acquisiscano un interesse ed una passione per i libri in generale e per la lettura in particolare.