Sicilia, Messina: scoperto finto cieco, in 28 anni ha intascato oltre 190mila euro

Ha finto di essere cieco per 28 anni, percependo l’indennità di accompagnamento prevista di oltre novecento euro mensili, ma ora l’inganno è stato scoperto e così è stato denunciato dai carabinieri per truffa aggravata ai danni dello Stato. Protagonista della storia un uomo di Milazzo, in provincia di Messina.

I carabinieri hanno scoperto che, a fronte di una invalidità assoluta dichiarata, l’uomo svolgeva movimenti in totale autonomia, consultava il cellulare, si spostava a piedi, attraversava la strada e acqusitava bevande ai distributori automatici senza alcuna difficoltà.

Da qui la denuncia alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto e il sequestro preventivo di una somma superiore a 190mila euro.