Serie D. Buon pari 1-1, ma con rimpianto, per la Sancataldese. Segna Zerbo, poi nel recupero la pareggia la Vibonese

Una super Sancataldese ha pareggiato 1-1 sul campo della Vibonese terza in classifica. Si dirà: chissà quanti rimpianti per la squadra calabra! E invece è stato l’esatto contrario perchè, in quanto a rimpianti, oggi la Sancataldese ne ha avuti veramente tanti.

Passata in vantaggio nel primo tempo con un bel gol di Zerbo, la squadra di Pietro Infantino è stata raggiunta al 94′ dai padroni di casa in uno degli ultimi disperati assalti portati dalla squadra di casa che era sembrata prossima alla capitolazione.

La Sancataldese, che ha subito la rete del pari ad opera di Martiniello al 94′, ha agito in ripartenza riuscendo a rendersi a più riprese pericolosa. Match combattuto con i tifosi del gruppo Neuropatico che hanno sostenuto in maniera ammirevole la squadra dal primo all’ultimo minuto.

Un punto importante, anche se avrebbero potuti essere tre. Ma era importante non uscire battuti anche perchè nel prossimo turno i verdeamaranto se la vedranno contro la supercorazzata Catania che, per altro, hanno battuto in Coppa Italia ai rigori.

La Sancataldese, con il pari odierno, sale a quota 13 in classifica e si mantiene ad un tiro di schioppo dalla possibilità di uscire dalla zona play out considerato che il Santa Maria del Cilento, prima squadra fuori dalla zona play out, di punti ne ha 14.