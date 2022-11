Scontro tra una Golf e un autocarro: muore il giovane alla guida dell’auto

Ancora una tragedia della strada nel fine settimana in Sicilia. Si tratta di un giovane vittoriese morto a seguito di uno scontro avvenuto fra Vittoria e Gela. La giovane vittima è rimasta uccisa nel terribile incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 115 che collega Vittoria a Gela.

Il giovane era a bordo di una Volkswagen Golf finita, per cause ancora in via di accertamento, contro un autocarro. L’impatto è stato violentissimo e per il giovane non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, appena giunti sul posto dopo l’allarme.