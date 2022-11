Schermi pubblicitari a risparmio energetico: la soluzione più in voga del momento

Le aziende si trovano in un momento molto complesso per via del dinamismo dei mercati che ha portato a una serie di stravolgimenti tra cui l’inflazione seguita ad un periodo di lunghe chiusure e di rallentamento economico. Le maggiori difficoltà riguardano proprio quelle che hanno sedi fisiche sul territorio e che, oltre a dover superare uno scenario economico così complesso, si trovano a dover fare i conti con la concorrenza del web.

Per tali ragioni sono sempre più le realtà che decidono di adottare soluzioni pubblicitarie intelligenti per farsi notare e, quindi, attirare l’attenzione dei passanti per condurli all’interno dell’attività. Ci riferiamo, per esempio, agli schermi pubblicitari prodotti da Macropix, ovvero soluzioni intelligenti e di grande impatto visivo capaci di offrire un’immagine più al passo coi tempi e, quindi, di attirare lo sguardo di chi vi passa davanti senza consumi eccessivi. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Schermi pubblicitari: cosa sono?

Gli schermi pubblicitari sono dispositivi sui quali proiettare diverse tipologie di contenuto a seconda della finalità comunicativa. Per esempio possono essere adottati all’esterno di un’attività commerciale per invitare le persone a entrare e per mostrare, in anteprima, cosa troveranno all’interno. Oppure si possono utilizzare per creare meravigliose vetrine interattive, dall’aspetto innovativo e futuristico e dall’incredibile impatto visivo.

Questi schermi si possono anche comporre tra loro, in modo tale da creare vere e proprie pareti visive in cui trasmettere immagini in modo coordinato. In altre parole si tratta di una tecnologia talmente evoluta, e al tempo stesso semplice da utilizzare, che permette di trasmettere in formato gigante qualsiasi tipologia di formato o contenuto video. Gli schermi LED componibili, noti sul mercato come LED wall, costituiscono una delle svolte più interessanti di questo grande mondo fatto di innovazione e di altissima risoluzione che, come vedremo qui di seguito, offrono anche innumerevoli vantaggi.

Quali sono i vantaggi?

I vantaggi annunciati poc’anzi riguardano innanzitutto il risparmio energetico. In particolare uno schermo LED, in virtù della tecnologia di cui si compone, permette di creare effetti altamente nitidi a ridotto consumo energetico. In particolare il diodo emittente si illumina al minimo passaggio di luce e, soprattutto, non si surriscalda, rendendo così gli schermi LED convenienti e durevoli.

Il ridotto consumo di energia, unito a lungo ciclo di vita di questi prodotti, fa sì che sempre più aziende e organizzazioni decidano di adottarli per comunicazioni, informazioni e pubblicità. Ma non è tutto.

Gli schermi LED sono anche altamente personalizzabili e, quindi, possono essere installati e composti per qualsiasi esigenza, sia all’interno che all’esterno. La tecnologia dei chip RGB, infatti, permette di ottenere la miglior risoluzione possibile anche in condizioni di luce avverse, come ad esempio durante le giornate molto luminose. Ovviamente gli schermi LED per gli esterni sono resistenti a qualsiasi condizione climatica e, dunque, sono robusti e affidabili nel tempo.

Per tutte queste ragioni gli schermi LED sono la tecnologia più diffusa in campo comunicativo, pubblicitario e informativo ma sono anche la soluzione più apprezzata in ambito privato, dove hanno progressivamente sostituito i tradizionali sistemi di intrattenimento.