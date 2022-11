San Cataldo. Il sindaco Comparato a Palermo per manifestare contro il “Caro bollette”

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato, insieme a oltre duemila cittadini, imprese, associazioni imprenditoriali, sindacati, pensionati, famiglie e sindaci da tutta la Sicilia, ha manifestato a Palermo contro il drammatico aumento delle bollette.

Lo ha reso noto lo stesso primo cittadino sancataldese. “Come sindaci, siamo intervenuti per manifestare la nostra solidarietà. Riteniamo, infatti, che sia fondamentale procedere con delle misure a favore di imprese e famiglie, ma anche a favore degli Enti Locali, per calmierare i costi dell’energia elettrica. È bene ricordare che la crisi legata all’aumento dei costi dell’elettricità e del gas colpisce pesantemente i comuni che stanno sopportando maggiori ed insostenibili costi che gravano sui bilanci”.

Gioacchino Comparato ha poi confermato: “La nostra Amministrazione è al lavoro da tempo e speriamo, già dalla prossima settimana, di mettere in atto a San Cataldo misure per sostenere le famiglie! L’indagine del comparatore Facile, conferma che negli ultimi nove mesi, 4,7 milioni di italiani hanno saltato il pagamento di uno o più bollette ed oltre 2,6 milioni non hanno pagato una o più rate del condominio.

Uno studio del Codacons annuncia che le famiglie Italiane, nel 2023, spenderanno il doppio rispetto al 2021. Circa 400 euro al mese in media, 4724 euro l’anno per le bollette, e questo sempre se i prezzi non continueranno a salire. Non c’è più tempo da perdere. Si deve agire immediatamente”.