San Cataldo. Il 18 novembre c’è la presentazione del libro di Claudio Arcarese “San Cataldo. Il Casale. La Baronia. La Città”

SAN CATALDO. Venerdì 18 novembre, alle ore 17:30, presso l’Auditorium Gaetano Saporito di corso Vittorio Emanuele n.165, l’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico presenta l’ultima fatica editoriale di Claudio Arcarese dal titolo: “San Cataldo. Il Casale, la Baronia, la Città”.

Sono previsti interventi del sindaco della Città di San Cataldo Gioacchino Comparato, del sindaco della Città di Caltanissetta Roberto Gambino, dello storico Luigi Bontà e dello stesso Arcarese.

Dopo il successo del libro sulla Settimana Santa sancataldese, “San Cataldo. La Città della Scinnenza e dei Sanpaoloni”, l’autore è stato sollecitato, da più parti, a lavorare a un nuovo progetto che raccontasse la sua città nel suo complesso, dalle origini ai giorni nostri.

Da qui l’idea di realizzare “San Cataldo. Il Casale, la Baronia, la Città”, un corposo volume con accurate notizie storiche, che offre la possibilità di una visione completa e chiara di quanto la città e i sui dintorni offrano. Le pagine del libro, che non mancano di aneddoti personali e curiosità, accompagnano il lettore in un ideale passeggiata nella storia, la cultura, l’arte e la memoria della città e, non di rado, in luoghi solitamente inaccessibili al pubblico. È, e vuole essere un’opera di divulgazione che aiuti a far conoscere meglio la città di San Cataldo, prima di tutto ai giovani sancataldesi e, poi, a chiunque vorrà allontanarsi dai classici circuiti turistici per scoprire una realtà più autentica e genuina, nel cuore più profondo dell’entroterra dell’Isola: un articolato racconto che attraverso storie ed emozioni personali, si propone di descrivere il processo di formazione e trasformazione del territorio e della sua comunità.

Il libro, corredato da ben 262 fotografie a colori, per lo più inedite, si pregia dell’introduzione del professore Luigi Bontà, noto storico locale, e della prefazione di Enzo Russo, scrittore e consulente letterario per Mondadori che ha pubblicato oltre quaranta lavori tra romanzi e saggi (“Nato in Sicilia”, “Nessuno escluso”, e “Uomo di Rispetto” prodotto anche per il cinema, per citarne alcuni) che lo hanno imposto come uno degli autori italiani di maggiore professionalità nel campo della narrativa di genere. Fondatore di Noi e la Sicilia, la più grossa associazione antiracket siciliana, è un riconosciuto esperto di problemi legati alla mafia.

La ricchezza e la varietà fotografica del volume, è stata possibile per la generosa collaborazione degli autori fotografi che hanno aderito, tra cui Claudio Lipari, Salvatore Pirrera, Giancarlo Mogavero e Salvatore Riggi (autore quest’ultimo dell’immagine di copertina), per citarne alcuni.

Non mancano box con notizie inedite, ma una vera chicca sono i due capitoli fotografici dedicati alla San Cataldo del passato, con oltre cinquanta immagini in bianco e nero: “Gocce di memoria” contenente antiche e inedite foto di famiglia, e “Saluti da…” che propone una raccolta di cartoline d’epoca, alcune davvero rarissime e sorprendenti, della preziosa collezione di Francesco Scarantino.

Il libro ha il patrocinio gratuito del Comune e il sostegno della Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo, nonché di alcune tra le maggiori eccellenze sancataldesi: l’Azienda Vitivinicola Tenute Lombardo, il Molino Ferrara Liborio s.a.s., Villa Flora Relais e l’Azienda Agricola Biologica di Luca Cammarata.