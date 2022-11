San Cataldo. Il 10 novembre alle ore 18 convocato il Consiglio Comunale

SAN CATALDO. Il presidente del consiglio Romeo Bonsignore ha convocato per oggi 10 novembre il consiglio comunale in seduta ordinaria. La riunione è prevista alle ore 18 presso l’Aula consiliare sala “Senatore Giuseppe Alessi”, al primo piano del Palazzo Comunale, per trattare i punti di cui all’Ordine del Giorno di seguito riportato.

1. ATTO DI INDIRIZZO POLITICO A FAVORE DELL’AVVIO DELL’ITER PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DELL’AEROPORTO “CENTRO MERIDIONALE DELLA SICILIA”

2. COSTITUZIONE COMMISSIONE COMUNALE SULLA TOPONOMASTICA

3. COSTITUZIONE CONSULTA COMUNALE PER POLITICHE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’

4. PROPOSTA DELLA 1^ COMMISSIONE PERMANETE DI ISTITUZIONE DI UNA CONSULTA POPOLARE SULLA SALUTE E SANITÀ DELLA CITTÀ DI SAN CATALDO

5. EMENDAMENTI DELLA 1^ COMMISSIONE PERMANETE AL “REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE

6. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE A FIRMA DEI CONSIGLIERI COMUNALI: DEL “MOVIMENTO 5 STELLE” E “SINISTRA SANCATALDESE” RELATIVA AL REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DELLA LEGALITÀ.

7. IMPEGNO A PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA’ ENERGETICO- AMBIENTALE NEI COMUNI SICILIANI ATTREVERSO LA COSTITUZIONE DI COMUNITA’ DI ENERGIE RINNOVABILI E SOLIDALI”

8. GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI E PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI – ANNO 2021- 2022

9. ORDINE DEL GIORNO PER LA RICHIESTA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA ED ALLA GIUNTA REGIONALE DI MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DEI FRANTOI SICILIANI, CONTRO L’AUMENTO DEI COSTI PER LA MOLITURA DELLE OLIVE.