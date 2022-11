San Cataldo. Accolta richiesta finanziamento di 500 mila euro per lavori di recupero ex asilo di via Belvedere

SAN CATALDO. “Un’ottima notizia per San Cataldo: è stata accolta la richiesta di finanziamento, a valere sui fondi del PNRR (settore dell’edilizia scolastica), presentata dai nostri Uffici lo scorso 27 febbraio, relativamente al Recupero, efficientamento energetico ed ammodernamento dell’edificio ex asilo nido di via Belvedere, per un importo richiesto € 500.000,00. La richiesta risultata già ammessa a finanziamento, con decreto del Direttore Generale e coordinatore dell’Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’Istruzione, n. 74 del 26 ottobre 2022”. A darne notizia sono il sindaco di San Cataldo, l’Avv. Gioacchino Comparato e l’Assessore ai Lavori pubblici Salvatore Emma.

“La nostra Amministrazione – continuano il sindaco e l’assessore – coglie l’occasione per ringraziare il dipendente Vincenzo Scalzo, unico geometra in forze presso l’Ufficio dei Lavori pubblici del Comune di San Cataldo, il responsabile Arch. Fabio Cortese e gli altri tre tecnici del settore urbanistica, per l’impegno e la collaborazione data in sede di presentazione della richiesta di finanziamento; senza dimenticare il consigliere comunale Massimo Emma che ha fornito, dall’esterno, la sua preziosa assistenza tecnica”.

“Occorre ora avviare con urgenza le procedure per l’affidamento dei lavori, – va avanti il primo cittadino – atteso che l’aggiudicazione degli stessi dovrà avvenire entro il 31 marzo 2023”.

“Dopo un abbandono durato anni, la struttura in questione potrà tornare finalmente all’iniziale decoro, per essere nuovamente destinata a ciò per cui era stata, a suo tempo, realizzata: un asilo nido comunale. Con il finanziamento ottenuto, infatti, potranno essere ripristinati tutti gli impianti, ammodernati gli infissi, ripresi tutti gli ambienti e i servizi, compresa la cucina e la mensa di cui la struttura è dotata, adeguandola sia per quanto concerne la sicurezza dei piccoli ospiti e del personale che vi sarà impiegato, che dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti normative.

L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di dotare nuovamente il nostro Comune di una struttura pubblica indispensabile quale è quella dell’asilo nido ove potranno essere ospitati fino a 50 bambini. Contiamo di poter essere in grado di rispettare i ristretti tempi concessi per l’affidamento dei lavori finanziati. È un altro importante intervento per procedere alla ristrutturazioni delle scuole di San Cataldo, dopo gli interventi già effettuati sull’asilo di Corso Unità di Italia e Lambruschini, che rappresenta il nostro impegno a favore dei nostri bambini”. Concludono Comparato e Emma.