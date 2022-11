Riesi. Bonifica straordinaria del piazzale De Andrè

Riesi. Quest’oggi è stata effettuata una bonifica straordinaria che ha permesso di pulire a fondo l’area verde adiacente al Piazzale De André che è ricettacolo di rifiuti, sgomberandola da bottiglie rotte che possono risultare pericolose e immondizia di tutti i generi.

Sono stati collocati dei contenitori per i rifiuti e a breve si interverrà con l’illuminazione. Si confida nella cura dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze per salvaguardare uno spazio collettivo che potrebbe essere pericoloso per l’incolumità dei cittadini di ogni fascia d’età.