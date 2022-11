Reddito di cittadinanza, Vittorio Feltri: “Una condanna alla disoccupazione”

Il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri torna a parlare del Reddito di cittadinanza: “Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico si è espresso a favore del Reddito di cittadinanza. Io personalmente sono contrario: penso che il lavoro si sia ma molta gente non sa fare un mestiere. Un tempo esisteva l’apprendistato, cioè i ragazzi che non andavano avanti negli studi andavano a lavorare presso un artigiano per imparare un mestiere. Chi sa fare un lavoro il posto lo trova subito. Dirò di più: molte aziende cercano personale specializzato ma non lo trovano. Quando ero ragazzino, tanti miei amici non proseguirono gli studi e andarono a lavorare. Oggi questo non accade, si preferisce prendere il Reddito che è un incentivo a non lavorare. Questo determina un lassismo e un piagnisteo che non finisce mai: la verità è che pochi vogliono lavorare e sono condannati alla disoccupazione”.