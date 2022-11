Polizia Postale e FBI insieme contro il cybercrime: suggellata partnership operativa ed investigativa

Una delegazione del Federal Bureau of Investigation (FBI) ha visitato i Centri Operativi della Polizia Postale. L’incontro, che ha suggellato una consolidata partnership operativa ed investigativa, recentemente rafforzata dalla presenza di un operatore specializzato della Polizia Postale a Washington DC in forza all’Ufficio dell’Esperto per la sicurezza del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), si è svolto in un clima di proficua collaborazione volta a potenziare gli strumenti investigativi già messi in campo contro il cybercrime.

Il Direttore del Servizio Ivano Gabrielli e il Vice Direttore del Settore Cyber dell’agenzia governativa americana David Scott hanno discusso i temi di maggiore interesse ed attualità legati alle minacce emergenti ed alle nuove tendenze criminali in rete, per lo sviluppo di nuove strategie e sinergie di contrasto.

In occasione dell’incontro, la delegazione americana ha potuto visitare anche i tre Centri di Eccellenza della Specialità della Polizia Postale, C.N.A.I.P.I.C., C.N.C.P.O. e Commissariato di PS online.