MUSSOMELI, riunito consiglio comunale. Trattati ed approvati i Punti all’o.d.g. (IL VIDEO)

MUSSOMELI – Si è riunito, presso la sala di rappresentanza di Palazzo Sgadari di Via Minneci, poco dopo le ore 18 del 25 novembre 2022, sotto la presidenza dell’avv. Gianluca Nigrelli, il consiglio comunale con i seguenti punti all’ordine del giorno: 1. Scelta degli scrutatori; 2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 3. Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021; 4. Approvazione dello schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria comunale, per la durata di 5 anni decorrenti dal 2023; 5. Proposta modifica scadenza rate di pagamento TARI 2022; 6. Adeguamento compenso Collegio dei revisori: applicazione maggiorazioni di cui all’art. 1, comma 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018. Presenti gli assessori ed il segretario comunale. Constatata la validità della seduta, il presidente ha aperto i lavori, ma prima della trattazione degli argomenti, il consigliere Pasquale Mistretta ha chiesto ed ottenuta la parola per proporre l’osservanza di un minuto di silenzio per le donne vittime della violenza, nella ricorrenza della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. A seguire sono stati trattati ed approvati tutti i punti in discussione. (IL VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE)