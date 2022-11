Mussomeli, la solennità di Tutti i Santi alla “Trasfigurazione”

MUSSOMELI – La solennità di Tutti i Santi, .nella parrocchia della Trasfigurazione, di cui è parroco don Vincenzo Giovino, è stata celebrata nella semplicità ed in modo coinvolgente. Bambini e ragazzi hanno portato in processione un’immaginetta del proprio Santo. I Santini sono stati sistemati e fissati su un cartellone per simboleggiare, idealmente, il “paradiso”. Una funzione partecipata e adeguatamente animata con canti e preghiere.