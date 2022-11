Mic, Festival Architettura: tra i progetti vincitori anche “After History, Afterlife” che include Caltanissetta

– La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura annuncia i 9 progetti vincitori della seconda edizione di Festival Architettura, che si sono aggiudicati un finanziamento complessivo di 910mila euro, destinato a sostenere, promuovere e valorizzare l’architettura contemporanea italiana attraverso manifestazioni culturali destinate a un pubblico esteso.

Le proposte selezionate dalla Commissione esaminatrice rispondono ai criteri individuati di qualità, internazionalizzazione e sostenibilità e, grazie al coinvolgimento di molteplici realtà del territorio, hanno individuato soluzioni efficaci e originali per l’attiva partecipazione di un pubblico ampio e differenziato.

I progetti nazionali saranno presentati pubblicamente, in una data tra il 15 e il 30 aprile 2023, mentre quelli internazionali entro il 15 ottobre 2023. “L’architettura italiana è capace di soluzioni originali e innovative e merita di essere sostenuta e promossa quanto più possibile, a tutte le latitudini, come avviene grazie al Festival Architettura”, ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

“Riflettere sul ruolo dell’architettura come catalizzatore sociale, valorizzare l’importanza dell’architettura nel nostro quotidiano e migliorare il tessuto urbano, sociale ed economico delle città sono gli obiettivi di questa edizione del Festival. Per questo, abbiamo deciso di scommettere sullo scambio di saperi, conoscenze e competenze a livello internazionale, così da poter portare all’estero le buone pratiche svolte in Italia nel campo dell’architettura contemporanea”, ha affermato il Direttore generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, Onofrio Cutaia.

Di seguito i progetti vincitori del Festival:

• Abitare la vacanza della Associazione Culturale Plug_in – Sassari, Savona, Livorno

• Seed Design Action for the Future della Fondazione Guglielmo Giordano – Assisi (PG) • Cara casa. Il Festival itinerante sull’abitare tra Milano, Venezia, Bologna, Genova della Fondazione dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di Milano – Bologna, Genova, Milano, Venezia

• Rigenera. Circolare della Fondazione Architetti di Reggio Emilia – Reggio Emilia

• Dropcity Convention 2023 della Associazione FAS / Gruppo Ferrante Aporti / Sammartini APS – Milano

• Stone Landscapes. New stories for Mediterranean quarries dell’Ecomuseo della Pietra Leccese – Lecce, Barletta, Foggia

• After History, Afterlife. Festival diffuso di architettura in Sicilia dello Studio Rizoma – Palermo, Trapani, Caltanissetta, Siracusa, Catania

• Ferrara Slack City Festival di Atelier Mobile – Ferrara

• Campania Architettura 2023. Territori plurali della Regione Campania – Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno Le graduatorie definitive sono pubblicate al link: https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/festivalarchite ttura-edizione2-vincitori/